Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Δύσκολη η σχέση από απόσταση, μου αρέσει να είμαι κοντά του»

Η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρθηκε στη νέα της καθημερινότητα, την απουσία από την τηλεόραση αλλά και τη σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη

Η ραδιοφωνική παρουσιάστρια, Ελένη Βουλγαράκη, μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα, την απουσία από την τηλεόραση αλλά και τη σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, με το ζευγάρι να διατηρεί πλέον τη σχέση από απόσταση.

Η δημοσιογράφος ρωτήθηκε για τον αγαπημένο της και πώς βιώνει τη νέα αυτή πραγματικότητα. «Η σχέση από απόσταση είναι δύσκολη. Μου αρέσει να είμαι κοντά του, κάνουμε συνεχώς βιντεοκλήσεις», ανέφερε.

Όσο για τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει για τον δεσμό τους, εξήγησε πως δεν την επηρεάζουν πάντα. «Ανάλογα την περίοδο. Άμα κάτι μου τη δώσει, θα με επηρεάσει. Τώρα είναι μία περίοδος που δεν ασχολούμαι», σχολίασε.

Μιλώντας για την τηλεοπτική της αποχή, η Ελένη Βουλγαράκη ανέφερε πως απολαμβάνει τον χρόνο που έχει για τον εαυτό της. «Πρώτη φορά απέχω τηλεοπτικά μετά από τόσα χρόνια, είναι μία καινούργια συνθήκη αλλά έχω περισσότερο χρόνο για εμένα.

Η αποχώρηση από το “Πρωινό” ήταν λόγω της ώρας, αλλά και για προσωπικούς λόγους, ήταν άλλη δέσμευση. Δεν έχω δει πολύ την εκπομπή, μου φαίνονται όμως ωραίες οι προσθήκες. Μου λείπει η τηλεόραση εφέτος, αλλά είναι δύσκολο να κάνω καθημερινό και να έχω τις υποχρεώσεις που έχει μία εκπομπή», υπογράμμισε.

Δεν απέκλεισε την επιστροφή σύντομα στη μικρή οθόνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας: «Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό. Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή, είναι το φόρτε μου», κατέληξε.

