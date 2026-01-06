Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν φέτος η τελετή αγιασμού των υδάτων στην παραλία του Βόλου, με πρωταγωνίστρια την 9χρονη Αποστολία, μαθήτρια δημοτικού, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα όλων.

Ατρόμητη και χαμογελαστή, η μικρή Αποστολία δεν δίστασε να πέσει στα παγωμένα νερά για να πιάσει τον τίμιο σταυρό, συμμετέχοντας με θάρρος και πίστη στο παραδοσιακό έθιμο των Θεοφανίων. Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά, καθώς το έκανε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύοντας πως το θάρρος και η αποφασιστικότητα δεν έχουν ηλικία.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η παρουσία της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, που την αντάμειψαν με θερμό χειροκρότημα, θαυμασμό και ευχές.

Με το χαμόγελό της και την αυθόρμητη χαρά της, κέρδισε τις καρδιές όλων, ενώ οι ευχές που ακούγονταν από παντού ήταν να είναι πάντα ευλογημένη και να έχει υγεία και δύναμη στη ζωή της.

Πηγή: taxydromos.gr

Η 9χρονη Αποστολία μπροστά στις κάμερες δήλωσε πως είναι η δεύτερη χρονιά που αποφάσισε να βουτήξει για τον σταυρό γιατί το θεωρεί ευλογία. Με αφοπλιστικό τρόπο επίσης παραδέχτηκε ότι το νερό ήταν κρύο, όμως αυτό δεν την πτόησε ώστε να βουτήξει και τελικά να λάβει την ευλογία μαζί με τους υπόλοιπους θαρραλέους που βούτηξαν.

Χειροκροτήματα επίσης εισέπραξαν και οι υπόλοιποι κολυμβητές τους οποίους ευλόγησε τον καθένα ξεχωριστά ο Μητροπολίτης και τους ευχήθηκε να είναι πάντα ευλογημένοι.

