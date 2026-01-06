Θεοφάνια - Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος
Δείτε τον ιδιαίτερο τρόπο που επέλεξε ο ιερέας για να ρίξει τον σταυρό στη θάλασσα
Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκε για ακόμη μια χρονιά ο αγιασμός των υδάτων ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων σε κάθε γωνιά της χώρας, ωστόσο για μια ακόμα χρονιά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα.
Ιερέας σε Κοινότητα της Τριφυλίας, στη Μεσσηνία έριξε στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου τον Σταυρό με έναν ξεχωριστό τρόπο τηρώντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει από προηγούμενα χρόνια.
Ο ιερέας, στην παραλία του Καλού Νερού αφού έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος, τον έριξε στη θάλασσα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του tharrosnews.gr
Δείτε το βίντεο:
