Δολοφονία στην Καλαμαριά: Οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου πριν καταρρεύσει (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο άτομα να τρέχουν μπροστά από τον νεαρό, ενώ ο ίδιος φαίνεται να τους ακολουθεί με μεγάλη δυσκολία. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις εικόνες, ο 20χρονος έχει ήδη δεχθεί το μοιραίο χτύπημα με μαχαίρι και κινείται με αργά βήματα, εμφανώς τραυματισμένος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο νεαρός καταρρέει αιμόφυρτος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός ύποπτος, 23 ετών, παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Μαρτίου στις αστυνομικές Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο φερόμενος ως δράστης αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία αφού προηγουμένως συνεννοήθηκε με τον δικηγόρο του. Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία τον ξυλοκόπησαν πριν βρει στο έδαφος ένα μαχαίρι.

