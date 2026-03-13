Ο 23χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τις Αρχές από την αρχή και αναζητούνταν

Δημήτρης Δρίζος

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόκειται για έναν 23χρονο άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε ενέδρα που του έστησε το θύμα και άλλα δύο άτομα και έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί.

Δύο οι μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr ως δράστης φέρεται ένας νεαρός ο οποίος πάρκαρε στην πυλωτή της πολυκατοικίας επί της οδού Παπαδημητρίου το αυτοκίνητο του (λευκού χρώματος) και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρα της δολοφονίας, αν είναι οπαδικά ή αν είναι προσωπικά και συλλέγουν μαρτυρίες από το οικείο και φιλικό περιβάλλον του θύματος καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Εξάλλου, στο σημείο της δολοφονίας νωρίτερα σήμερα η καθηγήτρια και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Κοβάτση πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία για να συλλέξει και η ίδια στοιχεία στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πόρισμα της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έκρηξη κοντά σε συγκέντρωση που βρισκόταν ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το προσυνέδριο της ΝΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά, όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου πριν καταρρεύσει (βίντεο)

18:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα πάρουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

18:24ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών- Γύρισε δύο ώρες μετά και έχανε τα λόγια του

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Απαιτείται άμεση δράση της Ευρώπης εάν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας

18:13LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Η συγκινητική χειρονομία της συζύγου του, εν μέσω της μάχης του με την άνοια

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική: Καθυστερήσεις 5-20 λεπτών σε Κηφισό και Αττική Οδό

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο ενισχύει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην κορυφαίος αναλυτής των IDF: Ο πόλεμος θα επιταχύνει τα σχέδια του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικών όπλων

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: Εμπλοκή δεύτερου KC-135, αποκαλύπτει αξιωματούχος

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα, βρήκα ένα μαχαίρι στο έδαφος για να αμυνθώ χωρίς να ξέρω ποιον χτύπησα» - Τι ισχυρίστηκε ο βασικός ύποπτος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Nέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

17:35LIFESTYLE

Η Σίντι Κρόφορντ δέχθηκε έντονη κριτική για την πρωινή της ρουτίνα - «Ό,τι πρέπει, αν είσαι πλούσια»

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 38χρονος για τον βιασμό 14χρονης - Την προσέγγισε με ένα... γατάκι

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ιράν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει στην Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα, βρήκα ένα μαχαίρι στο έδαφος για να αμυνθώ χωρίς να ξέρω ποιον χτύπησα» - Τι ισχυρίστηκε ο βασικός ύποπτος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο ενισχύει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ιράν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει στην Τεχεράνη

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Γ' Χαιρετισμοί της Παναγίας

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Σφυροκόπημα» της αντιπολίτευσης για τους S-400 μετά τις νατοϊκές αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων - «Γιατί ξοδέψατε 2,5 δισ. δολάρια αφού δεν τους χρησιμοποιείτε;»

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: Εμπλοκή δεύτερου KC-135, αποκαλύπτει αξιωματούχος

17:10LIFESTYLE

Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ