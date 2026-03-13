Καλαμαριά: Δύο μαχαιριές δέχτηκε ο 20χρονος - Άγνωστα τα κίνητρα της δολοφονίας

Snapshot Ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές, μία μπροστά στον αριστερό θώρακα και μία πίσω στη δεξιά πλάτη, και κατέληξε μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η σορός του θύματος έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο του ΑΠΘ όπου γίνονται τοξικολογικές και DNA εξετάσεις, ενώ αναμένεται αξονική τομογραφία πριν τη νεκροψία

νεκροτομή.

Οι Αρχές αναζητούν φερόμενο δράστη, έναν νεαρό που πάρκαρε λευκό αυτοκίνητο κοντά στο σημείο της δολοφονίας και διέφυγε.

Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της δολοφονίας, όπως οπαδικά ή προσωπικά, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Το θύμα είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος ομάδας που κατηγορείται για επιθέσεις και χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ για να προσεγγίζει θύματα. Snapshot powered by AI

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr ως δράστης φέρεται ένας νεαρός ο οποίος πάρκαρε στην πυλωτή της πολυκατοικίας επί της οδού Παπαδημητρίου το αυτοκίνητο του (λευκού χρώματος) και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρα της δολοφονίας, αν είναι οπαδικά ή αν είναι προσωπικά και συλλέγουν μαρτυρίες από το οικείο και φιλικό περιβάλλον του θύματος καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Εξάλλου, στο σημείο της δολοφονίας νωρίτερα σήμερα η καθηγήτρια και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Κοβάτση πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία για να συλλέξει και η ίδια στοιχεία στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πόρισμα της.

Το προφίλ του βασικού ύποπτου

Οι Αρχές θεωρούν ως βασικό ύποπτο έναν οπαδό του Άρη τον οποίο και αναζήτησαν στο σπίτι του χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

Σημειώνεται ότι φίλοι του θύματος, ισχυρίστηκαν στις Αρχές ότι δεν είδαν τον δράστη και πως δεν γνωρίζουν αν ήταν ένας ή περισσότεροι.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα καθώς ο 20χρονος μπορεί ως οπαδός να μην είχε απασχολήσει για οπαδικά επεισόδια, αλλά είχε ταυτοποιηθεί πριν από λίγο καιρό ως μέλος της ομάδας που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος ατόμων στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ήταν γέννημα θρέμμα της Τούμπας και αγαπούσε πολύ τον ΠΑΟΚ. Στα εφηβικά του χρόνια μετέβη στη Νεάπολη. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι και πρόκειται για μοναχοπαίδι.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

