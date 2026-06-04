Κρήτη: Έβγαλε μαχαίρι στον έμπορο που τον έπιασε στα πράσα να κλέβει παπούτσια
Τρόμος στα Χανιά όπου μια αγοροπωλησία παπουτσιών εκτυλίχθηκε σε ένοπλη απειλή με μαχαίρι.
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Στη σύλληψη ενός 29χρονου και μιας 20χρονης προχώρησαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Χανιά αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τους δύο νεαρούς να έρχονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
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