Κρήτη: Έβγαλε μαχαίρι στον έμπορο που τον έπιασε στα πράσα να κλέβει παπούτσια

Στη σύλληψη ενός 29χρονου και μιας 20χρονης προχώρησαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Χανιά αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τους δύο νεαρούς να έρχονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

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