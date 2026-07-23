Καιρός: Τα δύο σενάρια για αύριο - Τι λένε τα μοντέλα ECMWF και GFS

Τα λιγότερα φαινόμενα αναμένονται στην Θράκη, την Δυτική Στερεά, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Βόρειο Ιόνιο

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Τα δύο σενάρια για αύριο - Τι λένε τα μοντέλα ECMWF και GFS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
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Δύο είναι τα σενάρια όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού αύριο στην χώρα μας σύμφωνα με τα μετεωρολογικά μοντέλα.

Από την μια πλευρά το πλούσιο υετικά ευρωπαϊκό ECMWF και από την άλλη το πιο συγκρατημένο αμερικανικό GFS

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Επομένως, κάπου στην μέση είναι η αλήθεια!

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι πάντα μετά από μία περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, η ατμόσφαιρα έχει συσσωρεύσει αρκετή ενέργεια για να προκαλέσει έντονα φαινόμενα, ειδικά σε περίπτωση που η διάτμηση του ανέμου και η παρουσία μίας ασταθούς μάζας αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για την κατακόρυφη ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών, ειδικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας την καλοκαιρινή περίοδο.

Αυτό συνεπάγεται ότι ανεξάρτητα του τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα και όποια τυχόν διχογνωμία υπάρχει μεταξύ τους, το συμπέρασμα είναι ένα: ότι πάντα μετά το πέρας ενός καύσωνα, συνήθως οι βροχές και οι καταιγίδες αποκτούν σε τοπικό επίπεδο έντονα χαρακτηριστικά, ενώ αρκετά συχνά εμπεριέχουν μεγάλο όγκο νερού, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Στο δια ταύτα λοιπόν: Αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός θα καταστεί άστατος κατά περιόδους, με τις βροχές και τις καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας και με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κατά πάσα πιθανότητα στις παρακάτω περιοχές:

•✓ Μακεδονία (με έμφαση την Χαλκιδική)

•✓ Ήπειρος (με έμφαση τον νομό Ιωαννίνων)

•✓ Θεσσαλία (με έμφαση τον νομό Μαγνησίας και τον νομό Τρικάλων)

•✓ Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής)

•✓ Εύβοια (με έμφαση τα κεντρικά και τα βόρεια)

•✓ Σποράδες

•✓ Πελοπόννησος

•✓ Νησιά Βορείου Αιγαίου

•✓ Νότιο Ιόνιο

Τα λιγότερα φαινόμενα αναμένονται στην Θράκη, την Δυτική Στερεά, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Βόρειο Ιόνιο, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε κατά κανόνα αυξημένες νεφώσεις και παροδικά φαινόμενα μικρής διάρκειας που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Όμως, θα έχουμε και την σταδιακή ενίσχυση των βορείων ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Τώρα, όσον αφορά την θερμοκρασία, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με αποτέλεσμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια οι μέγιστες να μην ξεπεράσουν τους 25 με 27 βαθμούς κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια δεν θα ξεπεράσουν τους 28 με 30 βαθμούς κελσίου.

Βέβαια στις ορεινές και τις ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας η δροσιά θα είναι αισθητή, ειδικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες της ημέρας.

Σύμφωνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν διαφαίνεται κάποια εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές που να παραπέμπουν σε καύσωνα μετά το πέρας αυτής της ατμοσφαιρικής διαταραχής, ενώ όσον αφορά για τον Αύγουστο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

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