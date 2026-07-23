Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε Red Code 11 περιοχές – Επί ποδός η Πολιτική Προστασία

Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, μετά και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε Red Code 11 περιοχές – Επί ποδός η Πολιτική Προστασία
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  • Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) 11 περιοχές λόγω επικείμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς από 24 έως 25 Ιουλίου.
  • Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παράλια Λάρισας και Μαγνησίας, καθώς και σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια.
  • Ο κρατικός μηχανισμός ενεργοποιείται πλήρως με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την υποστήριξη των πληγεισών περιοχών.
  • Δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την ετοιμότητα και διαχείριση κινδύνων.
  • Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου το πρωί του Σαββάτου για την αξιολόγηση της κατάστασης.
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και το Σάββατο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και κεραυνούς.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες:

  • Για αύριο, Παρασκευή, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια.
  • Για αύριο, Παρασκευή, στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.
  • Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες, στο Βόρειο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους -μπουρίνια-, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με τις παραπάνω περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

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