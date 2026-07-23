Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Snapshot Από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι το Σάββατο 25-07-26 αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και κεραυνοί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ειδικά στις 24-07-26, προειδοποιήσεις πορτοκαλί και κόκκινου επιπέδου εκδίδονται για κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στις 25-07-26 οι προειδοποιήσεις συνεχίζονται κυρίως για Σποράδες, Εύβοια, βορειοανατολικό Αιγαίο και Μαγνησία, με κόκκινο επίπεδο σε Σποράδες και Εύβοια.

Υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία.

Η ΕΜΥ εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και συστήνει προσοχή λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καθώς από τα 40άρια και τον καύσωνα η χώρα περνάει σε 48ωρο κλοιό κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο, από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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