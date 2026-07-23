Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι περιοχές κινδύνου

Snapshot Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού με έντονες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από Παρασκευή πρωί έως Σάββατο πρωί.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας θα συμβεί την Παρασκευή με πολυκυτταρικές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Περιοχές υψηλού κινδύνου είναι η Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Πελοπόννησος, Αττική και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με μέγιστες τιμές μεταξύ 25-30°C και τοπικά κοντά στους 20°C κατά τις καταιγίδες.

Από Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς νέο κύμα καύσωνα στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ο πολύμηνος καύσωνας που έπληξε τη χώρα μας οδεύει προς το τέλος του, καθώς από την Πέμπτη η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Η εισροή ψυχρότερων αερίων μαζών θα προκαλέσει απότομη μεταβολή του καιρού, με έντονες καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από το πρωί της Παρασκευής έως τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Την Παρασκευή αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, καθώς μία αποκομμένη ψυχρή λίμνη θα κινηθεί από τα Βαλκάνια προς το Αιγαίο. Η συνύπαρξη αυτής της ψυχρής μάζας με τη θερμική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί λόγω του καύσωνα δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ισχυρών, οργανωμένων καταιγίδων, που πιθανώς θα έχουν πολυκυτταρικό χαρακτήρα.

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, τοπικό χαλάζι και θυελλώδεις ριπές ανέμου. Η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων με μεγάλη ένταση είναι αυξημένη, θέτοντας σε κίνδυνο περιοχές όπου θα εμφανιστούν.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Βοιωτία, τη βορειοανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η Αττική βρίσκεται επίσης σε ζώνη αυξημένου κινδύνου, ειδικά από το απόγευμα έως το βράδυ της Παρασκευής, λόγω πιθανής σύγκλισης ανέμων μεταξύ Ευβοϊκού και Αργοσαρωνικού.

Στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο τοπικά και σύντομα, καθώς η διαταραχή θα κινηθεί γρήγορα προς τα ανατολικά.

Θεαματική πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή βελτίωση

Η αλλαγή στον καιρό θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές την Παρασκευή και το Σάββατο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα να κυμαίνονται μεταξύ 25 και 30°C. Κατά τη διάρκεια των ισχυρότερων καταιγίδων, ο υδράργυρος μπορεί να πέσει ακόμα και κοντά στους 20°C.

Το πρωινό του Σαββάτου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το σκηνικό θα θυμίζει αρχές φθινοπώρου, με αυξημένη νεφοκάλυψη, δροσιά και τοπικές βροχές. Οι νύχτες και τα ξημερώματα θα γίνουν αισθητά πιο δροσερά, προσφέροντας ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Προσοχή και μελλοντική εξέλιξη του καιρού

Οι περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι η Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική), η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Ανατολική Θεσσαλία, η Βοιωτία, η βορειοανατολική Στερεά, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Αττικής.

Η εμπειρία δείχνει πως μετά από περιόδους έντονου καύσωνα αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων, καθώς η θερμική ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στην ατμόσφαιρα λειτουργεί ως καύσιμο για την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται προσοχή, καθώς σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής και ισχυροί άνεμοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προοπτικές για το επόμενο διάστημα

Από την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία όμως θα παραμείνει κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μια νέα, σύντομη αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς όμως να προβλέπεται νέο ισχυρό κύμα καύσωνα.

Ο Ιούλιος θα κλείσει με σχετικά φυσιολογικές θερμοκρασίες, αρκετή ηλιοφάνεια και μελτέμια στο Αιγαίο. Παράλληλα, τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά σενάρια υπογραμμίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης ενός ακόμη ισχυρού κύματος καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη στις αρχές Αυγούστου, αν και είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση που αυτό μπορεί να έχει στη χώρα μας.

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