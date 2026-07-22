Καιρός: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές

Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές
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Δροσερότερο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη, με το κύμα καύσωνα να υποχωρεί και τον υδράργυρο να πέφτει στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επέστησε την προσοχή για την Παρασκευή, όπου αναμένεται ολική μεταβολή του καιρού με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου έως και 10 βαθμούς Κελσίου, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίου.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος, την Παρασκευή θα σημειωθεί ένα σπάνιο - για την εποχή - μετεωρολογικό φαινόμενο που προκύπτει από την σύγκρουση των δροσερότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια με τις ξηρότερες αέριες μάζες που επικρατούν ήδη στην ατμόσφαιρα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα από τη Λαμία και βορειότερα.

Μάλιστα, ο Γιάννης Καλλιάνος «έκρουσε» το καμπανάκι για τέσσερις περιοχές: την Κεντρική Μακεδονία (τις παράκτιες περιοχές), την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

Διευκρινίσεις για τους καταβατικούς ανέμους και τον σημερινό καιρό παρείχε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά ο κ. Κολυδάς αναφέρει:

Παρά το γεγονός ότι οι μέγιστες εντάσεις του ανέμου, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, έφταναν στα ανοιχτά τα 6 μποφόρ, οι δυτικοί άνεμοι δεν είχαν προλάβει έως το μεσημέρι να ενισχυθούν ουσιαστικά πάνω από τον κύριο κορμό της ηπειρωτικής χώρας και να δράσουν ως ξηροί καταβατικοί άνεμοι.

Έτσι, σε αρκετές ανατολικές περιοχές επικράτησαν ευεργετικές θαλάσσιες αύρες, οι οποίες περιόρισαν την άνοδο της θερμοκρασίας και κράτησαν τον υδράργυρο χαμηλότερα από ορισμένα πιο ακραία προγνωστικά σενάρια.

Μόνο τοπικά, στην Ανατολική Στερεά και κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, οι άνεμοι κατάφεραν να λειτουργήσουν θερμαντικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 40 με 41 βαθμούς.

Βέβαια η ημέρα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο «στρατηγός άνεμος» εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο και ίσως, σε ορισμένες περιοχές, να δικαιώσει όσους ανέμεναν υψηλότερες τιμές. Άλλωστε, στη μετεωρολογία το τελικό ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος της ημέρας, όταν οι προβλέψεις συναντούν τις πραγματικές μετρήσεις.

Τι είναι οι άνεμοι Foehn που έχουν προκαλέσει συναγερμό

Συναγερμός έχει σημάνει σε όλο τον κρατικό μηχανισμό καθώς σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θυμίζουν κατά πολύ την αποφράδα ημέρα της τραγωδίας στο Μάτι. Αιτία; Το φαινόμενο των ανέμων Foehn.

Οι δυτικών διευθύνσεων άνεμοι που αναμένονται σήμερα στη χώρα μας θα αλληλεπιδράσουν με την ορεογραφία των περιοχών όπου θα πνέουν, οδηγώντας στην εκδήλωση του φαινομένου Foehn και τελικώς στη γέννηση των καταβατών ανέμων τύπου Foehn (Λίβας).

Οι άνεμοι τύπου Foehn (ή Föhn) είναι θερμοί, ξηροί και συχνά πολύ ισχυροί άνεμοι που αναπτύσσονται στην υπήνεμη πλευρά μιας οροσειράς. Αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπικά μετεωρολογικά φαινόμενα του πλανήτη και μπορούν να προκαλέσουν εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά τη σχετική υγρασία.

Το όνομα προέρχεται από τις Άλπεις, όπου το φαινόμενο παρατηρείται εδώ και αιώνες. Ωστόσο, άνεμοι του ίδιου τύπου εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες οροσειρές του κόσμου, απλώς είναι γνωστοί με διαφορετικές τοπικές ονομασίες.

Πώς δημιουργούνται οι άνεμοι Foehn;

Η δημιουργία τους ξεκινά όταν μια υγρή αέρια μάζα συναντήσει μια οροσειρά.

Καθώς ο αέρας ανυψώνεται στην προσήνεμη πλευρά του βουνού, διαστέλλεται και ψύχεται. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο σημείο δρόσου, σχηματίζονται σύννεφα και συχνά εκδηλώνονται βροχές ή χιονοπτώσεις.

Με αυτή τη διαδικασία, μεγάλο μέρος της υγρασίας απομακρύνεται από την αέρια μάζα.

Αφού περάσει την κορυφογραμμή, ο πλέον ξηρότερος αέρας αρχίζει να κατεβαίνει προς την υπήνεμη πλευρά του βουνού. Κατά την κάθοδό του συμπιέζεται λόγω της αυξανόμενης ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμαίνεται αδιαβατικά.

Το αποτέλεσμα είναι ένας θερμός, ξηρός και συχνά θυελλώδης άνεμος, ο οποίος μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά τις καιρικές συνθήκες μέσα σε λίγα λεπτά.

Γιατί ο αέρας γίνεται θερμότερος;

Πολλοί πιστεύουν ότι ο αέρας θερμαίνεται επειδή «πέρασε» πάνω από το βουνό.

Στην πραγματικότητα, η θέρμανση οφείλεται κυρίως στην αδιαβατική συμπίεση.

Καθώς ο αέρας κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα, η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται. Η συμπίεση αυτή προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας χωρίς να προστίθεται εξωτερική θερμότητα.

Επειδή ο αέρας έχει ήδη χάσει μεγάλο μέρος της υγρασίας του στην προσήνεμη πλευρά, καταλήγει στην υπήνεμη πλευρά πολύ θερμότερος και αισθητά ξηρότερος.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανέμου Foehn;

Οι άνεμοι τύπου Foehn αναγνωρίζονται εύκολα από τις απότομες μεταβολές που προκαλούν στον καιρό.

Συνήθως παρατηρείται:

απότομη άνοδος της θερμοκρασίαςσημαντική μείωση της σχετικής υγρασίαςισχυρές έως θυελλώδεις ριπές ανέμουδιάλυση των νεφών στην υπήνεμη πλευράπολύ καλή ορατότητα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί ακόμη και κατά 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγες ώρες, ιδιαίτερα στις Άλπεις.

Πού εμφανίζονται;

Το φαινόμενο παρατηρείται σε πολλές οροσειρές του κόσμου.

Στις Άλπεις είναι γνωστό ως Foehn.

Στα Βραχώδη Όρη της Βόρειας Αμερικής είναι γνωστό ως Chinook, ενώ στις Άνδεις της Νότιας Αμερικής ονομάζεται Zonda. Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται επίσης στα Ιμαλάια, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ιαπωνία και σε πολλές ακόμη ορεινές περιοχές.

Υπάρχουν άνεμοι Foehn στην Ελλάδα;

Αν και ο όρος Foehn χρησιμοποιείται κυρίως για τις Άλπεις, το ίδιο φυσικό φαινόμενο εμφανίζεται και στην Ελλάδα.

Παρατηρείται όταν ισχυρές αέριες μάζες υπερπηδούν μεγάλες οροσειρές, όπως η Πίνδος, ο Ταΰγετος, ο Όλυμπος ή τα ορεινά της Κρήτης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανατολική Θεσσαλία ή τμήματα της ανατολικής Κρήτης, όπου δυτικοί άνεμοι που περνούν πάνω από τα βουνά μπορούν να προκαλέσουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή υγρασία στην υπήνεμη πλευρά.

Ανάλογες συνθήκες παρατηρούνται επίσης κατά διαστήματα στην Αττική και στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, όταν δυτικοί ή νοτιοδυτικοί άνεμοι υπερπηδούν την οροσειρά της Πίνδου και τα ορεινά της Στερεάς.

Οι επιπτώσεις των ανέμων Foehn

Οι άνεμοι αυτοί έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην καθημερινότητα.

Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ταχεία τήξη του χιονιού στα βουνά, αυξάνοντας τον κίνδυνο χιονοστιβάδων και πλημμυρών.

Παράλληλα, η πολύ χαμηλή υγρασία ξηραίνει γρήγορα τη βλάστηση και δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, οι άνεμοι τύπου Foehn θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Οι άνεμοι τύπου Foehn αποτελούν ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μορφολογία του εδάφους μπορεί να επηρεάσει τον καιρό. Η ανύψωση του υγρού αέρα στην προσήνεμη πλευρά ενός βουνού και η κάθοδός του στην υπήνεμη δημιουργούν θερμούς και ξηρούς ανέμους, οι οποίοι μπορούν να μεταβάλουν θεαματικά τη θερμοκρασία και την υγρασία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο Foehn αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αλληλεπίδρασης της ατμόσφαιρας με το ορεινό ανάγλυφο.

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