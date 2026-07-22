Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

Snapshot Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε στις 22 Ιουλίου 2026 για να αξιολογήσει την επιδείνωση του καιρού λόγω του καύσωνα.

Αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους και χαλάζι σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει κηρύξει κατάσταση «RED CODE» σε πολλές περιφέρειες.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών υλικών και χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Η συνεργασία μεταξύ κεντρικών και τοπικών φορέων και η ενημέρωση του κοινού είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση του καύσωνα και την πρόληψη έκτακτων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, 22 Ιουλίου 2026, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, προκειμένου να αξιολογήσει την επικείμενη επιδείνωση του καιρού λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης από την ΕΜΥ, στο πλαίσιο της προληπτικής διαχείρισης των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της Επιτροπής, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, για σήμερα Τετάρτη αναμένεται διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Παρά τον έντονο καύσωνα, προβλέπονται τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται στενά με τους τοπικούς φορείς.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE» βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες από τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών υλικών, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών ή το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους. Τονίζεται επίσης ότι η καύση αγρών παραμένει απαγορευμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η συνεχής επιτήρηση και η συνεργασία μεταξύ κεντρικών και τοπικών φορέων θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση του καύσωνα και των συνοδευτικών επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η ενημέρωση του κοινού και η τήρηση των οδηγιών προστασίας παραμένουν βασικοί άξονες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποτροπή έκτακτων περιστατικών.

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