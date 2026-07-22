Αποπνικτικός συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας: Χάρτης με δείκτες κινδύνου - Βρείτε την πόλη σας

Snapshot Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.

Η θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης πάνω από 25°C θεωρείται επικίνδυνη και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τόσο τη θερμοκρασία όσο και την υγρασία, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η «υγρή θερμότητα» και να αυξάνεται η συχνότητα επικίνδυνων θερμών ημερών.

Ο ζεστός και υγρός καιρός μπορεί να προκαλέσει θερμική καταπόνηση, αφυδάτωση και επιδείνωση χρόνιων παθήσεων, ενώ η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια καύσωνα συνιστάται η παραμονή σε δροσερό περιβάλλον, η κατανάλωση υγρών, η αποφυγή έντονης δραστηριότητας και η άμεση αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων. Snapshot powered by AI

Η υψηλή θερμοκρασία γίνεται πιο επικίνδυνη όταν η υγρασία είναι υψηλή. Η ζέστη αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά η υγρασία δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα. Δεδομένου ότι η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ένα από τα κύρια συστήματα ψύξης του σώματος, η λεγόμενη "υγρή ζέστη" μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους σε θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία γρηγορότερα από την "ξηρή ζέστη".

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, ο στόχος είναι να μειωθεί η έκθεση στη θερμότητα, να αναπληρωθούν σταθερά τα υγρά και να δράσετε άμεσα όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Τι είναι η θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης

Η θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης (wet-bulb temperature) είναι ένα μέτρο της θερμότητας και της υγρασίας μαζί. Αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει το σώμα μέσω της ψύξης του σώματος μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα από το δέρμα.

Αυτό έχει σημασία επειδή η εφίδρωση λειτουργεί μόνο όταν ο ιδρώτας μπορεί να εξατμιστεί. Όταν η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι υψηλή, ο ιδρώτας εξατμίζεται με πιο αργό ρυθμό, παραμένει περισσότερο στο δέρμα και άρα το δέρμα ψύχεται με εξίσου μεγαλύτερη καθυστέρηση. Έτσι, η θερμότητα συσσωρεύεται εσωτερικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.

Υπό κανονικές συνθήκες, η θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα. Αλλά καθώς η υγρασία αυξάνεται, αυτό το χάσμα μειώνεται. Οι ειδικοί προσδιορίζουν την επικίνδυνη μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης στους 25°C και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας επιτρέπει στο σώμα να πέσει το πολύ μέχρι τους 25°C μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Από αυτό το επίπεδο και πάνω πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα, ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα άτομα χωρίς πρόσβαση σε ψύξη (π.χ. αίθουσες με κλιματισμό).

Χάρτης θερμοκρασίας + υγρασίας: Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα η Ελλάδα

Το εργαλείο-χάρτης Climate Shift Index: Humid Heat (Δείκτης Κλιματικής Μετατόπισης: Υγρή Θερμότητα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή αυτού του είδους των πληροφοριών σε καθημερινή βάση.

Το εργαλείο εστιάζει στην επικίνδυνη υγρή θερμότητα, η οποία αντιστοιχεί σε μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης των 25°C και πάνω. Στον παρακάτω χάρτη βλέπετε αυτόν τον δείκτη για σήμερα, 22 Ιουλίου 2026:

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Στον επόμενο χάρτη αποτυπώνεται ο δείκτης αλλαγής της «υγρής ζέστης» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η μοβ απόχρωση αντιστοιχεί στο κατά πόσον η κλιματική αλλαγή έκανε τη θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης την συγκεκριμένη ημέρα (22 Ιουλίου 2026) κατά 5, 10, 50 ή 100 φορές πιο πιθανή.

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Γιατί η υγρασία κάνει τη ζέστη πιο επικίνδυνη

Όταν ο αέρας είναι κορεσμένος από υγρασία, ο ιδρώτας παραμένει στο δέρμα αντί να εξατμίζεται αποτελεσματικά. Το σώμα στη συνέχεια αποθηκεύει περισσότερη θερμότητα.

Καθώς η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται, η καρδιά εργάζεται σκληρότερα για να μετακινήσει το αίμα προς το δέρμα για ψύξη. Η εφίδρωση αυξάνει την απώλεια υγρών και αλάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ζάλη, κράμπες, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυπαλμία και κόπωση.

Η υψηλή υγρασία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη τη νύχτα, επειδή το σώμα μπορεί να μην έχει αρκετό χρόνο για να κρυώσει πριν από την επόμενη ζεστή μέρα.

Πώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την «υγρή θερμότητα»

Η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας και οι πιο ακραίες θερμοκρασίες είναι από τις πιο άμεσες και ευρέως αναγνωρισμένες συνέπειες της ρύπανσης που παγιδεύει τη θερμότητα στον θόλο ατμόσφαιρας της Γης.

Ωστόσο, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή δεν μόνο τη θερμοκρασία του αέρα. Αλλάζει επίσης την υγρασία και ενισχύει τους κινδύνους υγείας από την συχνότερη ακραία θερμότητα.

Η ανθρωπογενής θέρμανση αυξάνει την υγρασία, επειδή ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία. Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερο νερό εξατμίζεται από τους ωκεανούς, τις λίμνες και το έδαφος. Αυτό προσθέτει περισσότερη υγρασία στον αέρα, αυξάνοντας τα επίπεδα υγρασίας σε πολλές περιοχές.

Για κάθε 0,56°C θέρμανσης, ο αέρας μπορεί να συγκρατήσει 4% περισσότερη υγρασία. Ο πλανήτης έχει ήδη θερμανθεί 1,2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και βλέπουμε την επακόλουθη αύξηση της συχνότητας και της έντασης της υγρής θερμότητας.

Καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, η έκθεση σε ακραία υγρή ζέστη είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω, ειδικά στις πυκνοκατοικημένες τροπικές περιοχές και στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη.

Μια μελέτη στο Envirenmental Research διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή πρόσθεσε περίπου 3 εβδομάδες επικίνδυνων ημερών με υγρασία και ζέστη παγκοσμίως μόνο μέσα στο 2024.

Ποια προβλήματα υγείας μπορεί να προκαλέσει ο ζεστός, υγρός καιρός

Η πρώιμη θερμική καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει δίψα, έντονη εφίδρωση, αδυναμία, πονοκέφαλο, ευερεθιστότητα ή κακή συγκέντρωση. Εάν η έκθεση συνεχιστεί, μπορεί να αναπτυχθεί θερμική εξάντληση, με ζάλη, ναυτία, κράμπες, ταχυπαλμία, υγρό δέρμα και αίσθημα λιποθυμίας.

Η θερμοπληξία είναι η επείγουσα κατάσταση. Μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, κατάρρευση, επιληπτικές κρίσεις, πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, ζεστό δέρμα ή απώλεια συνείδησης. Μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο, τα νεφρά, την καρδιά και άλλα όργανα χωρίς ταχεία ψύξη.

Ο ζεστός, υγρός καιρός μπορεί επίσης να επιδεινώσει το άσθμα, τις καρδιακές παθήσεις, τις νεφρικές παθήσεις, τον διαβήτη και ορισμένες ψυχικές παθήσεις.

Η αφυδάτωση μπορεί να καταπονήσει τα νεφρά και να κάνει ορισμένα φάρμακα πιο ανεκτά.

Τι πρέπει να κάνετε τις ζεστές, υγρές ημέρες

Μείνετε σε δροσερό μέρος, ειδικά κατά τις πιο ζεστές ώρες

Χρησιμοποιήστε κλιματισμό, εάν υπάρχει, ή περάστε χρόνο σε έναν δροσερό δημόσιο χώρο

Οι ανεμιστήρες μπορεί να βοηθήσουν στην άνεση, αλλά είναι λιγότερο αξιόπιστοι όταν ο αέρας είναι πολύ ζεστός και υγρός

Πίνετε υγρά τακτικά, εκτός εάν ο γιατρός σας δώσει οδηγία για περιορισμό στα υγρά

Τρώτε ελαφρύτερα γεύματα και συμπεριλάβετε τροφές πλούσιες σε νερό, όπως φρούτα, σαλάτες και γιαούρτι

Αποφύγετε την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, επειδή μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση

Μειώστε την υπαίθρια δραστηριότητα

Μετακινήστε την άσκηση νωρίς το πρωί ή το βράδυ

Φορέστε χαλαρά ελαφριά ρούχα

Βρείτε σκιά και κάντε διαλείμματα για δροσιά σε κάθε ευκαιρία

Τα δροσερά ντους, οι βρεγμένες πετσέτες και τα ποδόλουτρα μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της θερμικής καταπόνησης

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Ζητήστε επείγουσα βοήθεια εάν κάποιος είναι σε σύγχυση, λιποθυμά, κάνει επανειλημμένους εμετούς, είναι πολύ αδύναμος, δύσπνοια, δεν ιδρώνει παρά τη ζέστη ή δεν βελτιώνεται μετά τη μετακίνηση σε δροσερό μέρος και την κατανάλωση υγρών.

Ενώ περιμένετε βοήθεια, μετακινήστε το άτομο σε σκιά ή σε ένα δροσερό δωμάτιο, αφαιρέστε τα περιττά ρούχα και δροσίστε το σώμα του με βρεγμένα πανιά, ανεμιστήρες, δροσερό νερό ή τυλιγμένες παγοκύστες. Μην πιέζετε τα υγρά εάν το άτομο είναι σε σύγχυση, υπνηλία ή έχει τις αισθήσεις του.

Συμπέρασμα

Η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία είναι επικίνδυνες, επειδή εμποδίζουν την ικανότητα του σώματος να δροσιστεί. Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, δράστε έγκαιρα: μείνετε δροσεροί, πίνετε σταθερά, αποφύγετε την άσκηση, ελέγχετε τα ευάλωτα άτομα και αντιμετωπίστε τη σύγχυση ή την κατάρρευση ως έκτακτη ανάγκη.

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