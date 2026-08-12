Μητσοτάκης για Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής - Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

Snapshot Ο Τεντόγλου χαρακτηρίστηκε ως «μόνιμος κάτοικος της κορυφής» λόγω των διαρκών επιτυχιών του.

Η νέα επιτυχία επιβεβαιώνει τη θέση του Τεντόγλου στην κορυφή του ευρωπαϊκού στίβου.

Ο αθλητής πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του. Snapshot powered by AI

Τα συγχαρητήριά του στον Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος, χαρακτηρίζοντάς τον «μόνιμο κάτοικο της κορυφής».

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη νέα του επιτυχία, ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση του στην κορυφή του ευρωπαϊκού στίβου, προσθέτοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του.