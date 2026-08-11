Νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες

Κυκλοφορεί νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις μέσω ψευδών SMS και πλαστών ιστοσελίδων που μοιάζουν με επίσημες υπηρεσίες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δράστες προσφέρουν ψευδή έκπτωση 50% στο πρόστιμο για να πιέσουν τα θύματα σε άμεση πληρωμή πριν ελέγξουν την αυθεντικότητα της ειδοποίησης.
  • Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι τα τροχονομικά πρόστιμα πληρώνονται αποκλειστικά μέσω επίσημων κρατικών διαδικασιών και ποτέ μέσω συνδέσμων σε SMS.
  • Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα και να διαγράφουν τέτοια SMS χωρίς να καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
  • Σε περίπτωση καταχώρησης ευαίσθητων δεδομένων σε πλαστές ιστοσελίδες, πρέπει να ενημερώσουν αμέσως την τράπεζα και τις αστυνομικές αρχές.
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Νέα, πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης με πρόσχημα δήθεν τροχονομικές παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Ελληνική Αστυνομία να προειδοποιεί τους πολίτες για τα ιδιαίτερα αληθοφανή μηνύματα και τις πλαστές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι.

Οι δράστες αποστέλλουν απατηλά SMS, τα οποία περιλαμβάνουν σύνδεσμο (link). Πατώντας στον σύνδεσμο, ο πολίτης μεταφέρεται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, σχεδιασμένο να μοιάζει με επίσημη κρατική υπηρεσία. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία της παράβασης, οι βαθμοί ποινής και το χρηματικό πρόστιμο.

Η νέα εκδοχή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πειστική, καθώς οι επιτήδειοι εμφανίζουν δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εξοφληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να δημιουργήσουν αίσθηση επείγοντος και να ωθήσουν τα θύματα σε άμεση πληρωμή, πριν προλάβουν να ελέγξουν αν η ειδοποίηση είναι γνήσια.

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Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της Ελληνικής Αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας Αρχής.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες δεν ζητούν την πληρωμή τροχονομικών προστίμων μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS ή άλλα μηνύματα. Οι σχετικές συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων επίσημων κρατικών διαδικασιών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να μην εισάγουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής σε ιστοσελίδες που προκύπτουν από τέτοια μηνύματα. Το ύποπτο SMS θα πρέπει να διαγράφεται.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ακόμη και όταν ένα μήνυμα ή μια ιστοσελίδα φαίνεται καλοσχεδιασμένη και δεν περιέχει εμφανή ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πλέον πιο προσεγμένη γλώσσα και εμφάνιση, προκειμένου να κάνουν τις απάτες τους περισσότερο πιστευτές.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το gov.gr δεν αποστέλλει μέσω SMS συνδέσμους για την πληρωμή τροχονομικών προστίμων. Για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και την πραγματοποίηση συναλλαγών, οι πολίτες θα πρέπει να επισκέπτονται απευθείας την επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr, πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή τους και αποφεύγοντας συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε μηνύματα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη καταχωρίσει τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία σε τέτοια ιστοσελίδα ή έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του, καθώς και με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει και ενδεικτικό στιγμιότυπο της νέας μορφής της πλαστής ιστοσελίδας, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να αναγνωρίζουν ευκολότερα τη συγκεκριμένη απάτη.

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