Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές
Σε 28 σταθμούς το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 40°C – Τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
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- Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 22/07 έφτασε τους 43,5°C στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας.
- Σε 28 μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 40°C, περίπου το 5% του δικτύου.
- Σε 138 σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες πάνω από 37°C, δηλαδή σε σχεδόν το 23% των σημείων μέτρησης.
- Ο καύσωνας επηρέασε έντονα την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα.
- Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, η Σπάρτη, ο Κάμπος Αμφίκλειας, ο Μυστράς Λακωνίας, τα Ψαχνά Ευβοίας, οι Αιγιές Γυθείου, ο Αλικιανός Χανίων και η Λιβαδειά.
Σε κατάσταση κλοιού έντονου καύσωνα βρέθηκε ολόκληρη η χώρα την Τετάρτη (22/07), με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά τους 43°C.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η απόλυτα υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, αγγίζοντας τους 43,5°C.
Τα δεδομένα της ζέστης στη χώρα
Η κατανομή της θερμοκρασίας αναδεικνύει την έκταση του κύματος ζέστης σε ολόκληρη την επικράτεια:
- Ξεπεράστηκαν οι 40°C σε συνολικά 28 μετεωρολογικούς σταθμούς (περίπου το 5% του δικτύου).
- Ξεπεράστηκαν οι 37°C σε 138 σταθμούς, δηλαδή σε σχεδόν 1 στα 4 σημεία καταγραφής (23% του συνόλου).
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του καύσωνα, το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα την ηπειρωτική χώρα και τη μεγαλόνησο έως αργά το απόγευμα.
Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες
Στον σχετικό πίνακα του meteo.gr, τις 8 υψηλότερες τιμές πανελλαδικά κατέγραψαν οι εξής περιοχές:
Λευκοχώρι Φθιώτιδας: 43.5 °C
Σπάρτη: 42.0 °C
Κάμπος Αμφίκλειας: 41.4 °C
Μυστράς Λακωνίας: 41.3 °C
Ψαχνά Ευβοίας: 41.3 °C
Αιγιές Γυθείου: 41.1 °C
Αλικιανός Χανίων: 41.1 °C
Λιβαδειά: 41.1 °C