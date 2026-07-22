Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

Σε 28 σταθμούς το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 40°C – Τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 22/07 έφτασε τους 43,5°C στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας.
  • Σε 28 μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 40°C, περίπου το 5% του δικτύου.
  • Σε 138 σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες πάνω από 37°C, δηλαδή σε σχεδόν το 23% των σημείων μέτρησης.
  • Ο καύσωνας επηρέασε έντονα την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα.
  • Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, η Σπάρτη, ο Κάμπος Αμφίκλειας, ο Μυστράς Λακωνίας, τα Ψαχνά Ευβοίας, οι Αιγιές Γυθείου, ο Αλικιανός Χανίων και η Λιβαδειά.
Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κλοιού έντονου καύσωνα βρέθηκε ολόκληρη η χώρα την Τετάρτη (22/07), με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η απόλυτα υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, αγγίζοντας τους 43,5°C.

Τα δεδομένα της ζέστης στη χώρα

Η κατανομή της θερμοκρασίας αναδεικνύει την έκταση του κύματος ζέστης σε ολόκληρη την επικράτεια:

  • Ξεπεράστηκαν οι 40°C σε συνολικά 28 μετεωρολογικούς σταθμούς (περίπου το 5% του δικτύου).
  • Ξεπεράστηκαν οι 37°C σε 138 σταθμούς, δηλαδή σε σχεδόν 1 στα 4 σημεία καταγραφής (23% του συνόλου).

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του καύσωνα, το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα την ηπειρωτική χώρα και τη μεγαλόνησο έως αργά το απόγευμα.

Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Στον σχετικό πίνακα του meteo.gr, τις 8 υψηλότερες τιμές πανελλαδικά κατέγραψαν οι εξής περιοχές:

Λευκοχώρι Φθιώτιδας: 43.5 °C

Σπάρτη: 42.0 °C

Κάμπος Αμφίκλειας: 41.4 °C

Μυστράς Λακωνίας: 41.3 °C

Ψαχνά Ευβοίας: 41.3 °C

Αιγιές Γυθείου: 41.1 °C

Αλικιανός Χανίων: 41.1 °C

Λιβαδειά: 41.1 °C

megisti-thermokrasia.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, παίρνω ηρεμιστικά»: Συγκλονίζει ο Σέρβος που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο – Καταθέτει μήνυση εις βάρος της RyanAir

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίσι: «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν τον αγώνα»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

«Σύννεφα έπεσαν από τον ουρανό» - Μυστηριώδης λευκός αφρός σε Χιλή και Νιγηρία - Βίντεο

19:51NEWSBOMB

Οι «Τρωάδες» φέρνουν μια νέα εποχή στο ελληνικό θέατρο

19:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυβερνοεπίθεση χωρίς προηγούμενο: Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «εξεγέρθηκαν» και χάκαραν τα συστήματα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ηραίο Περαχώρας

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική καταδίωξη: Βγήκε από κινούμενο αυτοκίνητο και πήδηξε από τη γέφυρα - Βίντεο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική Αθηνών - Λαμίας από απόψε μέχρι τον Σεπτέμβρη

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Το αγόρασε για 3 δολάρια σε παζάρι και το πούλησε… 90.000: Η απίστευτη ιστορία της ζακέτας του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Σαλμά για τη μήνυση από τον Άδωνι Γεωργιάδη

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Στα σκαριά συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου - Εξετάζονται μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά Ιράν

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Κάστρο

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

19:02LIFESTYLE

Η ΕΡΤ πάει ταμείο – Οι τηλεθεάσεις ρεκόρ από το Μουντιάλ και τα έσοδα

18:58ΕΘΝΙΚΑ

Νέα εξοπλιστικά - ΚΥΣΕΑ: Αδιαπέραστη άμυνα με τον «Θόλο», μεταγωγικά, αναβάθμιση φρεγατών, πύραυλοι Hellfire, υποβρύχια οχήματα

18:48ANNOUNCEMENTS

Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας (vid.)

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων η κόντρα Κωνσταντοπούλου - ΚΚΕ: «Στο τέλος του κατήφορου ο βούρκος»- «Αφήνετε σκουπίδια»

18:41LIFESTYLE

Ξεσπά ο Τάκης Σαγιώρ για την Μαίρη Λίντα: «Σιχαίνομαι αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Νέο βίντεο λίγο μετά την επακούμβηση δύο πλοίων – Απόπλους και για το «Ιωσήφ Κ» μετά το ατύχημα

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Φάμελλου: Το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκφράζεται από τη σημερινή ηγεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική Αθηνών - Λαμίας από απόψε μέχρι τον Σεπτέμβρη

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για τις πυρκαγιές στην Καλαβρία: Εμπρηστές έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

18:58ΕΘΝΙΚΑ

Νέα εξοπλιστικά - ΚΥΣΕΑ: Αδιαπέραστη άμυνα με τον «Θόλο», μεταγωγικά, αναβάθμιση φρεγατών, πύραυλοι Hellfire, υποβρύχια οχήματα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Σπάτα και Πικέρμι – Οι εκτιμώμενες ώρες αποκατάστασης

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων η κόντρα Κωνσταντοπούλου - ΚΚΕ: «Στο τέλος του κατήφορου ο βούρκος»- «Αφήνετε σκουπίδια»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Νέο βίντεο λίγο μετά την επακούμβηση δύο πλοίων – Απόπλους και για το «Ιωσήφ Κ» μετά το ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ