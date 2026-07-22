Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

Snapshot Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 22/07 έφτασε τους 43,5°C στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας.

Σε 28 μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 40°C, περίπου το 5% του δικτύου.

Σε 138 σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες πάνω από 37°C, δηλαδή σε σχεδόν το 23% των σημείων μέτρησης.

Ο καύσωνας επηρέασε έντονα την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα.

Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, η Σπάρτη, ο Κάμπος Αμφίκλειας, ο Μυστράς Λακωνίας, τα Ψαχνά Ευβοίας, οι Αιγιές Γυθείου, ο Αλικιανός Χανίων και η Λιβαδειά. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κλοιού έντονου καύσωνα βρέθηκε ολόκληρη η χώρα την Τετάρτη (22/07), με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η απόλυτα υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, αγγίζοντας τους 43,5°C.

Τα δεδομένα της ζέστης στη χώρα

Η κατανομή της θερμοκρασίας αναδεικνύει την έκταση του κύματος ζέστης σε ολόκληρη την επικράτεια:

Ξεπεράστηκαν οι 40°C σε συνολικά 28 μετεωρολογικούς σταθμούς (περίπου το 5% του δικτύου).

σε συνολικά (περίπου το 5% του δικτύου). Ξεπεράστηκαν οι 37°C σε 138 σταθμούς, δηλαδή σε σχεδόν 1 στα 4 σημεία καταγραφής (23% του συνόλου).

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του καύσωνα, το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα την ηπειρωτική χώρα και τη μεγαλόνησο έως αργά το απόγευμα.

Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Στον σχετικό πίνακα του meteo.gr, τις 8 υψηλότερες τιμές πανελλαδικά κατέγραψαν οι εξής περιοχές:

Λευκοχώρι Φθιώτιδας: 43.5 °C

Σπάρτη: 42.0 °C

Κάμπος Αμφίκλειας: 41.4 °C

Μυστράς Λακωνίας: 41.3 °C

Ψαχνά Ευβοίας: 41.3 °C

Αιγιές Γυθείου: 41.1 °C

Αλικιανός Χανίων: 41.1 °C

Λιβαδειά: 41.1 °C

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