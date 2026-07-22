Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας

Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση

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Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας
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  • Η θερμοπληξία είναι επείγουσα κατάσταση με θερμοκρασία σώματος πάνω από 41°C και μπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή θάνατο.
  • Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με παχυσαρκία, χρόνια νοσήματα και εξάρτηση από το αλκοόλ.
  • Η άμεση αντιμετώπιση απαιτεί μεταφορά σε δροσερό χώρο, τοποθέτηση κρύων επιθεμάτων και κλήση έκτακτης ανάγκης.
  • Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, περιορισμό σωματικής δραστηριότητας, κατανάλωση υγρών και παραμονή σε δροσερούς χώρους.
  • Δεν πρέπει να αφήνονται παιδιά, ηλικιωμένοι ή κατοικίδια μόνα σε καυτά περιβάλλοντα ή μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
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Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το κύμα καύσωνα να επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υπενθυμίζει στους πολίτες τα βασικά συμπτώματα της θερμοπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση και σωστή αντιμετώπισή της.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ.:

https://www.instagram.com/p/DbFxBzqotrO/

Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.

Εμφανίζεται

  • σε άτομα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία (άνω του 70%) και άπνοια, χωρίς επαρκή προστασία,
  • σε άτομα που εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

  • Ηλικιωμένοι
  • Βρέφη και μικρά παιδιά
  • Άτομα που ζουν με παχυσαρκία
  • Ασθενείς με χρόνια νοσήματα
  • Άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ

Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα θερμοπληξίας

  • Θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C
  • Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα
  • Απουσία ή ελάχιστη εφίδρωση
  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση
  • Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός
  • Ζάλη, ναυτία και έντονη σύγχυση
  • Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, έως απώλεια αισθήσεων ή κώμα
  • Πιθανή εκδήλωση σπασμών
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Πρώτες Βοήθειες

Η άμεση μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ζωτικής σημασίας.

  • Απομακρύνουμε αμέσως το άτομο από το θερμό περιβάλλον και το μεταφέρουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο
  • Τοποθετούμε κρύα ή παγωμένα επιθέματα στον αυχένα, στις μασχάλες και στις βουβωνικές περιοχές.
  • Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (σφυγμό, αναπνοή και, όπου είναι διαθέσιμο, κορεσμό οξυγόνου).
  • Καλούμε άμεσα το 166 ή το 112 και οργανώνουμε επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο

Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ απαιτείται όταν το άτομο:

  • παρουσιάζει σύγχυση ή δεν ανταποκρίνεται,
  • χάνει τις αισθήσεις του
  • εμφανίζει σπασμούς,
  • έχει θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C.
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Πρόληψη

  • Αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καύσωνα.
  • Περιορίζετε τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
  • Φοράτε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.
  • Πίνετε άφθονα υγρά και καταναλώνετε ελαφρά γεύματα.
  • Παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Επισήμανση

  • Μην αφήνετε ηλικιωμένους, βρέφη ή μικρά παιδιά μόνα τους κατά τη διάρκεια καύσωνα
  • Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά
  • Φροντίστε τα κατοικίδια να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε δροσερό νερό, σκιά και επαρκή αερισμό.

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