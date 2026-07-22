Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας

Snapshot Η θερμοπληξία είναι επείγουσα κατάσταση με θερμοκρασία σώματος πάνω από 41°C και μπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή θάνατο.

Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με παχυσαρκία, χρόνια νοσήματα και εξάρτηση από το αλκοόλ.

Η άμεση αντιμετώπιση απαιτεί μεταφορά σε δροσερό χώρο, τοποθέτηση κρύων επιθεμάτων και κλήση έκτακτης ανάγκης.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, περιορισμό σωματικής δραστηριότητας, κατανάλωση υγρών και παραμονή σε δροσερούς χώρους.

Δεν πρέπει να αφήνονται παιδιά, ηλικιωμένοι ή κατοικίδια μόνα σε καυτά περιβάλλοντα ή μέσα σε σταθμευμένο όχημα. Snapshot powered by AI

Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το κύμα καύσωνα να επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υπενθυμίζει στους πολίτες τα βασικά συμπτώματα της θερμοπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση και σωστή αντιμετώπισή της.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ.:

https://www.instagram.com/p/DbFxBzqotrO/

Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.

Εμφανίζεται

σε άτομα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία (άνω του 70%) και άπνοια, χωρίς επαρκή προστασία,

σε άτομα που εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ηλικιωμένοι

Βρέφη και μικρά παιδιά

Άτομα που ζουν με παχυσαρκία

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ

Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα θερμοπληξίας

Θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C

Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα

Απουσία ή ελάχιστη εφίδρωση

Χαμηλή αρτηριακή πίεση

Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός

Ζάλη, ναυτία και έντονη σύγχυση

Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, έως απώλεια αισθήσεων ή κώμα

Πιθανή εκδήλωση σπασμών

Πρώτες Βοήθειες

Η άμεση μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ζωτικής σημασίας.

Απομακρύνουμε αμέσως το άτομο από το θερμό περιβάλλον και το μεταφέρουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο

Τοποθετούμε κρύα ή παγωμένα επιθέματα στον αυχένα, στις μασχάλες και στις βουβωνικές περιοχές.

Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (σφυγμό, αναπνοή και, όπου είναι διαθέσιμο, κορεσμό οξυγόνου).

Καλούμε άμεσα το 166 ή το 112 και οργανώνουμε επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο

Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ απαιτείται όταν το άτομο:

παρουσιάζει σύγχυση ή δεν ανταποκρίνεται,

χάνει τις αισθήσεις του

εμφανίζει σπασμούς,

έχει θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C.

Πρόληψη

Αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Περιορίζετε τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Φοράτε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Πίνετε άφθονα υγρά και καταναλώνετε ελαφρά γεύματα.

Παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Επισήμανση

Μην αφήνετε ηλικιωμένους, βρέφη ή μικρά παιδιά μόνα τους κατά τη διάρκεια καύσωνα

Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά

Φροντίστε τα κατοικίδια να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε δροσερό νερό, σκιά και επαρκή αερισμό.

Διαβάστε επίσης