Καύσωνας: Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θερμοπληξίας
Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση
Snapshot
- Η θερμοπληξία είναι επείγουσα κατάσταση με θερμοκρασία σώματος πάνω από 41°C και μπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή θάνατο.
- Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με παχυσαρκία, χρόνια νοσήματα και εξάρτηση από το αλκοόλ.
- Η άμεση αντιμετώπιση απαιτεί μεταφορά σε δροσερό χώρο, τοποθέτηση κρύων επιθεμάτων και κλήση έκτακτης ανάγκης.
- Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, περιορισμό σωματικής δραστηριότητας, κατανάλωση υγρών και παραμονή σε δροσερούς χώρους.
- Δεν πρέπει να αφήνονται παιδιά, ηλικιωμένοι ή κατοικίδια μόνα σε καυτά περιβάλλοντα ή μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το κύμα καύσωνα να επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υπενθυμίζει στους πολίτες τα βασικά συμπτώματα της θερμοπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση και σωστή αντιμετώπισή της.
Βίντεο του Ε.Ε.Σ.:
Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.
Εμφανίζεται
- σε άτομα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία (άνω του 70%) και άπνοια, χωρίς επαρκή προστασία,
- σε άτομα που εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.
Ομάδες υψηλού κινδύνου
- Ηλικιωμένοι
- Βρέφη και μικρά παιδιά
- Άτομα που ζουν με παχυσαρκία
- Ασθενείς με χρόνια νοσήματα
- Άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ
Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα θερμοπληξίας
- Θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C
- Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα
- Απουσία ή ελάχιστη εφίδρωση
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση
- Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός
- Ζάλη, ναυτία και έντονη σύγχυση
- Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, έως απώλεια αισθήσεων ή κώμα
- Πιθανή εκδήλωση σπασμών
Πρώτες Βοήθειες
Η άμεση μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ζωτικής σημασίας.
- Απομακρύνουμε αμέσως το άτομο από το θερμό περιβάλλον και το μεταφέρουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο
- Τοποθετούμε κρύα ή παγωμένα επιθέματα στον αυχένα, στις μασχάλες και στις βουβωνικές περιοχές.
- Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (σφυγμό, αναπνοή και, όπου είναι διαθέσιμο, κορεσμό οξυγόνου).
- Καλούμε άμεσα το 166 ή το 112 και οργανώνουμε επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο
Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ απαιτείται όταν το άτομο:
- παρουσιάζει σύγχυση ή δεν ανταποκρίνεται,
- χάνει τις αισθήσεις του
- εμφανίζει σπασμούς,
- έχει θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C.
Πρόληψη
- Αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καύσωνα.
- Περιορίζετε τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
- Φοράτε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.
- Πίνετε άφθονα υγρά και καταναλώνετε ελαφρά γεύματα.
- Παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, όπου αυτό είναι δυνατό.
Επισήμανση
- Μην αφήνετε ηλικιωμένους, βρέφη ή μικρά παιδιά μόνα τους κατά τη διάρκεια καύσωνα
- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά
- Φροντίστε τα κατοικίδια να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε δροσερό νερό, σκιά και επαρκή αερισμό.