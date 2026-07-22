Το μεγαλύτερο λάθος ενυδάτωσης που κάνουν πολλοί όταν έχει καύσωνα

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η αφυδάτωση μπορεί να επέλθει πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιμένουν οι άνθρωποι, επειδή οι απώλειες ιδρώτα αυξάνονται και το σώμα εργάζεται σκληρότερα για να δροσιστεί. Στόχος δεν είναι να πίνετε απότομα υπερβολικές ποσότητες νερού ή άλλων υγρών. Είναι να αναπληρώνετε τα υγρά σταθερά, να χρησιμοποιείτε ηλεκτρολύτες όταν χρειάζεται και να παρατηρείτε πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια αφυδάτωσης.

Τα λάθη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, αθλητές και άτομα που λαμβάνουν διουρητικά ή φάρμακα που επηρεάζουν την ισορροπία υγρών.

#1 λάθος: Περιμένετε μέχρι να διψάσετε

Η δίψα είναι χρήσιμη, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την απώλεια υγρών, ειδικά σε ηλικιωμένους ενήλικες. Πρέπει να πίνετε τακτικά νερό και άλλα υγρά κατά τη διάρκεια πολύ ζεστού καιρού αντί να περιμένετε ξηροστομία, πονοκέφαλο ή ζάλη.

Τα ούρα είναι μια πρακτική ένδειξη. Το ανοιχτό κίτρινο συνήθως υποδηλώνει καλύτερη ενυδάτωση. Τα σκούρα κίτρινα, με έντονα οσμή ούρα ή η λιγότερο συχνή ούρηση μπορεί να υποδηλώνουν αφυδάτωση.

#2 λάθος: Πίνετε πολύ νερό μονομιάς και στη συνέχεια το ξεχνάτε για ώρες

Οι μεγάλες ποσότητες νερού απότομα μπορεί να φαίνονται παραγωγικές, αλλά η σταθερή πρόσληψη είναι ασφαλέστερη και πιο χρήσιμη. Είναι σώφρον να έχετε νερό πάντα σε εμφανές σημείο κοντά σας, να πίνετε πριν και μαζί με τα γεύματα και να λαμβάνετε μικρές ποσότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ώρα που βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

Εάν ιδρώνετε πολύ, εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους ή ασκείστε, προγραμματίστε την κατανάλωση υγρών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων.

#3 λάθος: Υποθέτετε ότι το νερό από μόνο του είναι πάντα αρκετό

Για τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες, το νερό και τα γεύματα συνήθως παρέχουν αρκετά υγρά και ηλεκτρολύτες. Αλλά η έντονη εφίδρωση, η παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, ο έμετος ή η διάρροια μπορούν να μειώσουν το νάτριο, το κάλιο και άλλους ηλεκτρολύτες, ειδικά εν μέσω καύσωνα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα πόσιμο διάλυμα ενυδάτωσης, ένα ισορροπημένο ποτό ηλεκτρολυτών ή ένα αλμυρό φαγητό με νερό μπορεί να βοηθήσει. Αποφύγετε τα δισκία αλατιού, εκτός εάν τα συστήσει γιατρός, ειδικά αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, νεφρική νόσο, καρδιακή νόσο ή ακολουθείτε δίαιτα χαμηλή σε νάτριο.

#4 λάθος: Πίνετε αλκοόλ ή ποτά με πολύ ζάχαρη

Το αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση και την κρίση κατά την έκθεση στη ζέστη. Τα ποτά με ζάχαρη παρέχουν υγρά μεν, αλλά οι μεγάλες ποσότητες μπορούν να διαταράξουν το στομάχι, να προσθέσουν θερμίδες και να αποτελέσουν κακή επιλογή για άτομα με διαβήτη ή υψηλά τριγλυκερίδια, δε.

Ο καφές και το τσάι μπορούν να συμβάλουν στην πρόσληψη υγρών για πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστούν το νερό κατά τη διάρκεια υπερβολικής ζέστης, ειδικά εάν πρόκειται για επιλογές με πολύ καφεΐνη.

#5 λάθος: Δεν λογαριάζετε το φαγητό ως μέρος της ενυδάτωσης

Η ενυδάτωση δεν προέρχεται μόνο από τα ποτά. Τροφές πλούσιες σε νερό, όπως καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, ντομάτες, φράουλες, πορτοκάλια, γιαούρτι, σούπες και σαλάτες, μπορούν να υποστηρίξουν την πρόσληψη υγρών.

Αυτό είναι χρήσιμο ειδικά για άτομα που δυσκολεύονται να πίνουν αρκετό σκέτο νερό.

#6 λάθος: Δεν αναλογίζεστε φάρμακα και προβλήματα υγείας

Μερικοί δεν πρέπει απλώς να «πίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο». Η καρδιακή ανεπάρκεια, η νεφρική νόσος, η ηπατική νόσος και ορισμένα ενδοκρινικά προβλήματα μπορεί να απαιτούν περιορισμούς σε υγρά. Τα διουρητικά φάρμακα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Εάν ο γιατρός σας περιορίζει τα υγρά ή σας συνταγογραφεί χάπια νερού, ρωτήστε πώς να προσαρμόσετε τη διαδικασία κατά τη διάρκεια καύσωνα.

#7 λάθος: Χάνετε τα σημάδια ότι η ενυδάτωση δεν είναι πλέον αρκετή

Η αφυδάτωση μπορεί να εξελιχθεί σε θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν έχετε:

επίμονη ζάλη

έμετο

ταχυπαλμία

επιδεινούμενη αδυναμία

σύγχυση

λιποθυμία

συμπτώματα που δεν βελτιώνονται μετά την ψύξη του σώματος και την πρόσληψη υγρών

Η θερμοπληξία είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εάν κάποιος μοιάζει μπερδεμένος, αναίσθητος ή δεν ενεργεί κανονικά σε υπερβολική ζέστη, καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166), μετακινήστε τον σε ένα πιο δροσερό μέρος και αρχίστε να τον ψύχετε. Μην πιέζετε κάποιον που είναι μπερδεμένος ή δεν είναι πλήρως σε εγρήγορση να πιεί υγρά με το ζόρι.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι απαραίτητα τα ηλεκτρολυτικά ποτά κάθε μέρα σε ζεστό καιρό;

Δεν είναι για όλους. Είναι πιο χρήσιμα μετά από έντονη εφίδρωση, παρατεταμένη άσκηση, εργασία σε εξωτερικούς χώρους, έμετο ή διάρροια. Για τις καθημερινές ημέρες σε εσωτερικούς χώρους, το νερό συν τα κανονικά γεύματα είναι συνήθως επαρκή.

Μπορεί η υπερβολική κατανάλωση νερού να είναι επικίνδυνη;

Ναι. Η υπερβολική κατανάλωση νερού χωρίς αρκετό νάτριο μπορεί να αραιώσει το νάτριο στο αίμα, ειδικά κατά τη διάρκεια άσκησης.

Συμπέρασμα

Τα μεγαλύτερα λάθη ενυδάτωσης κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι η αναμονή για τη δίψα, η κατανάλωση αλκοόλ, η αγνόηση ηλεκτρολυτών κατά τη διάρκεια έντονης εφίδρωσης, τα ζαχαρούχα ποτά και η παράλειψη προειδοποιητικών σημαδιών θερμοπληξίας.

Το ασφαλέστερο σχέδιο είναι απλό: πίνετε τακτικά υγρά και χωρίς να διψάτε, τρώτε τροφές πλούσιες σε νερό, αναπληρώνετε τους ηλεκτρολύτες όταν οι απώλειες είναι υψηλές, ελέγχετε τα ευάλωτα άτομα και ζητήστε επείγουσα βοήθεια εάν εμφανιστούν σύγχυση, λιποθυμία ή σοβαρά συμπτώματα.

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