Ιωάννινα: Η νύχτα έγινε μέρα από τις αστραπές- Εντυπωσιακό θέαμα εν μέσω καύσωνα

Snapshot Στα Ιωάννινα σημειώθηκε σύντομη κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους και έντονες αστραπές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η βροχόπτωση ήταν περιορισμένη, αλλά οι ηλεκτρικές εκκενώσεις φώτιζαν συνεχώς τον σκοτεινό ουρανό.

Το φαινόμενο προκάλεσε την προσοχή των κατοίκων, που κατέγραψαν εικόνες και βίντεο από το εντυπωσιακό θέαμα.

Η νύχτα θύμιζε χειμώνα, παρά τον καύσωνα που επικρατούσε στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό αλλά και επιβλητικό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στα Ιωάννινα, καθώς η κακοκαιρία πέρασε από την περιοχή με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους και τη συνεχή δραστηριότητα αστραπών.

Αν και η βροχόπτωση ήταν σχετικά περιορισμένη, ο δυνατός άνεμος σάρωσε την πόλη και τις γύρω περιοχές, ενώ ο ουρανός «φωτιζόταν» συνεχώς από συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις που έκαναν τη νύχτα… μέρα.

Το φαινόμενο, αν και σύντομο, προκάλεσε την προσοχή των κατοίκων που κατέγραψαν τις εικόνες με τις αστραπές να σκίζουν τον σκοτεινό ουρανό πάνω από τις συνοικίες της πόλης των Ιωαννίνων.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο του Epiruspost από ένα φαινόμενο που έκανε την νύχτα του Ιουλίου να θυμίζει χειμώνα κι αυτό εν μέσω καύσωνα.

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