Χανιά: 80χρονος τραυματίστηκε μετά από παράσυρση από ηλεκτρικό πατίνι

Snapshot Ένας 80χρονος τραυματίστηκε μετά από παράσυρση από ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Πειραιώς στα Χανιά.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης 21/7 περίπου στις 11:00.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 80χρονος υπέστη ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται προληπτικά υπό ιατρική παρακολούθηση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Ένας 80χρονος άνδρας νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην οδό Πειραιώς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00, όταν ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο πατίνι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 80χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος υπέστη ελαφρά τραύματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

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