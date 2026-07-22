Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

Snapshot Ο Σταύρος Γεωργίου υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μάχιμη δικηγορία, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική ποινική δικαιοσύνη.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων εκφράζει οδύνη για τον θάνατό του και θεωρεί την απώλειά του σημαντική για τον κλάδο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η τραγική απώλεια αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική προστασία των λειτουργών της Δικαιοσύνης υπό δύσκολες συνθήκες.

Η Ένωση εκφράζει συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συνεργάτες του εκλιπόντος, επισημαίνοντας το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει. Snapshot powered by AI

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος «υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μαχόμενη δικηγορία, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική ποινική δικαιοσύνη».

Επίσης κάνει λόγο για μια σημαντική απώλεια για τη μάχιμη δικηγορία και τη σύγχρονη ελληνική ποινική δικαιοσύνη, ενώ εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων εκφράζει την οδύνη και την ειλικρινή του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέλους της Ένωσής μας.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μάχιμη δικηγορία, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στη δικαστηριακή πρακτική και στη σύγχρονη ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Ως ενεργό μέλος της Ένωσής μας, συμμετείχε με συνέπεια και συναδελφικότητα στις δράσεις και στις διεκδικήσεις του κλάδου, υπηρετώντας με αφοσίωση το λειτούργημα του συνηγόρου. Με την επιστημονική του κατάρτιση, τη μαχητικότητα και την αδιάλειπτη παρουσία του στις δικαστικές αίθουσες, κέρδισε τον σεβασμό συναδέλφων, δικαστικών λειτουργών και πολιτών.

Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη τη νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της Δικαιοσύνης, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό. Εκφράζουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές ότι θα διερευνήσουν με πληρότητα, αντικειμενικότητα και ταχύτητα κάθε πτυχή της υπόθεσης, ώστε να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η τραγική αυτή απώλεια υπενθυμίζει με τον πλέον επώδυνο τρόπο την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίοι καθημερινά ασκούν το λειτούργημά τους υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και συχνά αντίξοες συνθήκες, υπηρετώντας το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων αποχαιρετά έναν άξιο συνάδελφο και συνοδοιπόρο, που υπηρέτησε με συνέπεια τη μάχιμη δικηγορία. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ποινική δικηγορία.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του».

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