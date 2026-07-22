Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Snapshot Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου υπέστη άγριο ξυλοδαρμό χωρίς τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο.

Οι κακώσεις στο κεφάλι πιθανόν προκλήθηκαν από γροθιές, κλωτσιές και χτυπήματα σε έπιπλα μέσα στο γραφείο του.

Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας από τον θυρωρό μετά από ανησυχία των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι άνοιξε την πόρτα στους δολοφόνους του.

Η σορός βρέθηκε γυμνή και σε εμβρυακή στάση με ίχνη αίματος στον χώρο και τα ρούχα του σκορπισμένα. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό. Αυτή φαίνεται πως ήταν η αιτία των θανατηφόρων τραυμάτων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο. Αντίθετα, οι κακώσεις στο κεφάλι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε επανειλημμένα πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν μέσα στο γραφείο του.

Ο άτυχος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από την ανησυχία των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του, οι οποίες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του για αρκετές ώρες. Όταν έφτασαν στο σημείο και δεν έλαβαν καμία απάντηση, ειδοποιήθηκε ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε το χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική εικόνα .

Η σορός βρέθηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, με ίχνη αίματος στον χώρο και τα ρούχα του σκορπισμένα, ενώ οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν πολύκροτες υποθέσεις, όπως του μικρού Άλεξ καθώς και την υπόθεση δολοφονίας και τεμαχισμού του πτώματος της μικρής Άννυ.

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