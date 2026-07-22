Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του

Snapshot Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Τον εντόπισαν τα παιδιά του σε εμβρυακή στάση, γυμνό, με αίματα γύρω του και ένα μαχαίρι στον χώρο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Γεωργίου είχε αναλάβει σημαντικές υποθέσεις, όπως εκείνες του μικρού Άλεξ και της δολοφονίας της μικρής Άννυ. Snapshot powered by AI

Νεκρός βρέθηκε απόψε το βράδυ στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστος ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τον εντόπισαν οι δύο ανήλικες δίδυμες κόρες του στο δικηγορικό του γραφείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτιες πληροφορίες ο νεκρός εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του και συγκεκριμένα σε ειδικα΄διαμορφωμένο χώρο ως υπνοδωμάτιο εντός του διαμέρισματος 2ου ορόφου.

Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν εκεί οι κόρες του, ενώ γύρω του υπήρχαν αίματα. Επίσης στο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα μαχαίρι.

01 03 02 03 03 03

Στο σημείο είναι και ο αδερφός του θύματος ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σημειώνοντας πως τον έψαχναν «από το μεσημέρι».

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν πολύκροτες υποθέσεις, όπως του μικρού Άλεξ καθώς και την υπόθεση δολοφονίας και τεμαχισμού του πτώματος της μικρής Άννυ.

Διαβάστε επίσης