Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο νεκρός εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση ενώ γύρω υπήρχαν αίματα

Σωτήρης Σκουλούδης

Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
  • Τον εντόπισαν τα παιδιά του σε εμβρυακή στάση, γυμνό, με αίματα γύρω του και ένα μαχαίρι στον χώρο.
  • Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
  • Ο Γεωργίου είχε αναλάβει σημαντικές υποθέσεις, όπως εκείνες του μικρού Άλεξ και της δολοφονίας της μικρής Άννυ.
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Νεκρός βρέθηκε απόψε το βράδυ στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστος ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τον εντόπισαν οι δύο ανήλικες δίδυμες κόρες του στο δικηγορικό του γραφείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτιες πληροφορίες ο νεκρός εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του και συγκεκριμένα σε ειδικα΄διαμορφωμένο χώρο ως υπνοδωμάτιο εντός του διαμέρισματος 2ου ορόφου.

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Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν εκεί οι κόρες του, ενώ γύρω του υπήρχαν αίματα. Επίσης στο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα μαχαίρι.

Στο σημείο είναι και ο αδερφός του θύματος ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σημειώνοντας πως τον έψαχναν «από το μεσημέρι».

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν πολύκροτες υποθέσεις, όπως του μικρού Άλεξ καθώς και την υπόθεση δολοφονίας και τεμαχισμού του πτώματος της μικρής Άννυ.

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