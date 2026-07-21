Νεκρός γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας

Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας γνωστος ποινικολόγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τον εντόπισαν τα παιδιά του στο δικηγορικό του γραφείο που διατηρεί στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.