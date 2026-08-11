Viral ταξιδιώτισσα που αντάλλαξε social media στον «αέρα» με ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

Snapshot Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το λιμάνι του Πειραιά, ο δημοσιογράφος Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος συνομιλούσε με ταξιδιώτισσες που επρόκειτο να αναχωρήσουν για Νάξο.

Η συζήτηση μετατοπίστηκε από το ταξίδι στα social media, με μία από τις κοπέλες να αναφέρει ότι θα αναζητούσε το απόσπασμα στο TikTok.

Ο δημοσιογράφος έδωσε το προφίλ του στο Instagram στις ταξιδιώτισσες, δημιουργώντας μια χιουμοριστική στιγμή μπροστά στην κάμερα.

Η ίδια ταξιδιώτισσα μίλησε επίσης για τις διακοπές της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERT News. Snapshot powered by AI

Μπορεί οι ζωντανές συνδέσεις από τα λιμάνια τις ημέρες του Αυγούστου να έχουν συνήθως στο επίκεντρο την αυξημένη κίνηση και τους δημοφιλέστερους προορισμούς των ταξιδιωτών, αυτή τη φορά όμως η κουβέντα πήρε μια διαφορετική και αρκετά πιο ανάλαφρη τροπή.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά, συνομιλώντας με ταξιδιώτισσες που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με προορισμό τη Νάξο.

Αφού συζήτησαν για το ταξίδι τους και τα σχέδιά τους για τις διακοπές, ο ρεπόρτερ τις ρώτησε αν σκόπευαν να παρακολουθήσουν αργότερα το απόσπασμα της τηλεοπτικής τους εμφάνισης στο YouTube.

Η απάντηση μιας από τις κοπέλες ήταν πως πιθανότατα θα το αναζητούσε στο TikTok. Και κάπου εκεί η συζήτηση πέρασε από την τηλεόραση… στα social media.

Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος έσπευσε να τους δώσει το όνομά του στο Instagram, εξηγώντας μάλιστα πώς θα μπορούσαν να τον αναζητήσουν.

«Θα με βρείτε εμένα στα social. Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, στα λατινικά, στο Instagram», είπε ο δημοσιογράφος, προκαλώντας μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή μπροστά στην κάμερα.

«Μισό λεπτάκι να κάνουμε τη δουλίτσα μας», είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής, ενώ κοπέλα σημείωνε στο κινητό της το όνομά του.

Παράλληλα η ίδια ταξιδιώτισσα, που πήγαινε στη Νάξο μαζί με την παρέα της, μίλησε για τις διακοπές τους και στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERT News.

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