Ιράν: Ξεκινά εργασίες για την αποκατάσταση εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο

Snapshot Το Ιράν ξεκίνησε εργασίες αποκατάστασης των εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου στην πόλη Ασαλούγιε μετά από ισραηλινά πλήγματα.

Αναμένεται να αποκατασταθεί ημερήσια απώλεια περίπου 95 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Παρά τις προσπάθειες, μέρος της παραγωγικής ικανότητας θα παραμείνει μη διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, απαιτώντας διαχείριση της προσφοράς και κατανάλωσης.

Το Ιράν αντιμετωπίζει συνολικό ενεργειακό έλλειμμα 230 εκατ. κυβικών μέτρων ημερησίως λόγω της σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφτηκε την Τεχεράνη για συνομιλίες με στόχο τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Την αποκατάσταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας φυσικού αερίου στην πόλη Ασαλούγιε του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Shana.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πετρελαίου, Μοχσέν Πακνετζάντ, περίπου 95 εκατ. κυβικά μέτρα της ημερήσιας απώλειας, αναμένεται να έχουν αποκατασταθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Η απομάκρυνση των συντριμμιών, το πρώτο στάδιο των εργασιών, έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει θεσπιστεί πλαίσιο υλοποίησης και οι ανάδοχοι έχουν ξεκινήσει τις εργασίες», δήλωσε ο Πακνετζάντ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι μέρος της παραγωγικής ικανότητας θα παραμείνει μη διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τονίζοντας την ανάγκη διαχείρισης της προσφοράς και της κατανάλωσης φυσικού αερίου για την αποφυγή διακοπών.

Η πόλη Ασαλούγιε της επαρχίας Μπουσέρ δέχθηκε ισραηλινά πλήγματα νωρίτερα φέτος, με τεράστια ποσότητα φυσικού αερίου να χάνεται.

Το Ιράν αντιμετωπίζει ήδη ενεργειακό έλλειμμα, έχοντας χάσει περίπου 230 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, όπως δήλωσε τον Ιούλιο η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατέμε Μοχατζεράνι, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε το Σάββατο ότι η διαχείριση των πόρων και η διασφάλιση της δημόσιας συνεργασίας θα είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του εφοδιασμού καυσίμων, προειδοποιώντας ότι το Ιράν πρέπει να είναι έτοιμο να διαχειριστεί τις ελλείψεις εάν η παραγωγή και οι εισαγωγές παραμείνουν περιορισμένες.

Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν

Ο Μοχσίν Ραζά Νάκβι έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, μετέδωσε ότι ο Νάκβι αναχώρησε από την Ισλαμαμπάντ για την ιρανική πρωτεύουσα νωρίς την Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη έρχεται ένα μήνα αφότου ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι ταξίδεψε στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τον Πακιστανό ομόλογό του.

Το Πακιστάν, μαζί με το Κατάρ, λειτουργούν ως μεσολαβητές του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τον Ιούνιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

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