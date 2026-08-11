Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε στα 57 της με λευκό pin-up μαγιό φέρνοντας στο Instagram «αέρα» 1950s

Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ, 57 ετών, πόζαρε με λευκό σατέν μπικίνι ρετρό αισθητικής από τη δεκαετία του 1950.

Η φωτογράφιση τόνισε τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της και το pin-up look της.

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Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέδειξε την εντυπωσιακή σιλουέτα της σε μια νέα φωτογράφιση, ποζάροντας με ένα σατέν λευκό μπικίνι.

Η 57χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια έδειξε με αυτοπεποίθηση τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της, συνδυάζοντας το μπικίνι με γόβες πουά, σε μια εμφάνιση με έντονες αναφορές στην pin-up αισθητική της δεκαετίας του ’50.

Φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα εμπριμέ μαντίλι στα μαλλιά, η Τζένιφερ πόζαρε με άνεση στον φακό, υιοθετώντας ένα ρετρό look που παρέπεμπε σε άλλη εποχή.

Η ίδια μοιράστηκε τις φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Η εποχή του Λέοντα συνεχίζεται».

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της ήταν και διάσημες φίλες της, όπως η Jessica Alba και η Jenna Dewan, οι οποίες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη νέα φωτογράφιση της Λατίνας σταρ.

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