Από τον Bad Bunny στον Χάαλαντ και τον Εμπαπέ: Οι άνδρες ανακαλύπτουν ξανά την τσάντα

Για χρόνια, οι άνδρες απέφευγαν μία από τις σπουδαιότερες εφευρέσεις της μόδας. Αυτό το καλοκαίρι, όμως, οι cool τύποι αγκαλιάζουν τις τσάντες, από τις τεράστιες έως τις μικροσκοπικές.

Μία τσάντα, όπως και ένα παπούτσι, λειτουργεί σαν σημείο στίξης. Μπορεί απλώς να υπογραμμίσει αυτό που ήδη λέει ένα σύνολο ή να τού προσδώσει μϊα δόση παιχνιδιάρικης διάθεσης και ενθουσιασμού. Μπορεί ακόμη να προσθέσει μία αναπάντεχη πινελιά. Οι τσάντες απογειώνουν και περιπλέκουν την εμφάνιση και πρακτικά, χωρούν όλα όσα κουβαλάμε μαζί μας.

Όμως, από τότε που οι τσέπες έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ανδρικής ένδυσης, πριν από μερικούς αιώνες, οι τσάντες θεωρήθηκαν γυναικείο αξεσουάρ και κατά συνέπεια, όχι ανδρική υπόθεση.

Ο Τζέρι Σάινφελντ είχε χαρακτηριστεί ως «φάνσι μπόι» στη σειρά Seinfeld επειδή κυκλοφορούσε με το «ευρωπαϊκό τσαντάκι» του, ενώ, ο Τζόι Τριμπιάνι (Ματ ΛεΜπλάνκ) στα «Φιλαράκια» είχε αντιδράσει στην ιδέα μίας δερμάτινης tote τσάντας, αφού την είχε δει φορεμένη από γυναίκα μοντέλο. Για γενιές ολόκληρες, οι άνδρες έπειθαν ο ένας τον άλλον –και τον εαυτό τους– να απέχουν από τη γοητεία της τσάντας, απλώς και μόνο επειδή αυτή θεωρείτο υπερβολικά θηλυκή.

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Μία σειρά καλοντυμένων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Χάρι Στάιλς, ο Bad Bunny, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, εμφανίζονται εδώ και χρόνια σε κόκκινα χαλιά και φωτογραφίες παπαράτσι κρατώντας εντυπωσιακά clutches ή κομψές, ευρύχωρες tote τσάντες.

Οι επαγγελματίες αθλητές, άλλωστε, επιδεικνύουν εδώ και καιρό τις πολυτελείς αποσκευές και τσάντες τους. Ο γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σέι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ, είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς πρεσβευτές της πραγματικής ανδρικής τσάντας στο NBA: Η γκαρνταρόμπα του περιλαμβάνει αρκετές Louis Vuitton Speedy, καθώς και μία λαμπερή μαύρη Hermès Kelly, την οποία έχει εμφανιστεί κατά καιρούς να κρατά στις αφίξεις των ομάδων.

Αυτό το καλοκαίρι, όμως, ήταν διαφορετικό. Οι άνδρες με τσάντες βρίσκονταν παντού.

Τον Μάιο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ, έφτασε στις εγκαταστάσεις προπόνησης της εθνικής Γαλλίας κρατώντας μία Dior A5 Triangle clutch. Ο αρχηγός των –μετέπειτα πρωταθλητών– Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον, εμφανίστηκε τον Ιούνιο στο Madison Square Garden με μία θήκη Louis Vuitton σε σχέδιο Damier, προτού σημειώσει 32 πόντους απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς στον τρίτο τελικό.

Ο Νορβηγός «αστέρας» της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο τους νέους θαυμαστές του, τόσο με τις επιδόσεις στο γήπεδο, όσο και τις διαδικτυακές του εμφανίσεις, παρουσιάζοντας την πλούσια συλλογή από Hermès κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του για το Μουντιάλ.

Ορισμένοι παρατηρητές περιέγραψαν τις Haut à Courroies τσάντες της συλλογής του ως Birkins, αν και η HAC είναι αισθητά ψηλότερη και φαρδύτερη. Κάτι που μπορεί να συγχωρεθεί, δεδομένου ότι η Birkin είναι μία από τις ελάχιστες πραγματικά αναγνωρίσιμες στο ευρύ κοινό τσάντες και ότι το ύψος του Χάαλαντ, που φτάνει το 1,96 μέτρα, θα έκανε ούτως ή άλλως ακόμη και μία τέτοια τσάντα να μοιάζει μικρότερη.

Οι πραγματικοί λάτρεις της τάσης, ωστόσο, αναγνώρισαν το μεγαλείο στις αρχές Ιουλίου, όταν ο Χάαλαντ συνδύασε τα ταξιδιωτικά του σύνολα με δύο σπάνιες εκδοχές Endless Road της HAC, εμπνευσμένες από τον αείμνηστο Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Οι γνώστες αναγνώρισαν αμέσως ο ένας τον άλλον.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, από την άλλη, απέδειξε τη δική του εξειδίκευση στις πολυτελείς τσάντες. Ο νεαρός «αστέρας» της ισπανικής ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ εμφανίστηκε στον τελικό, στα τέλη Ιουλίου, κρατώντας μία μικροσκοπική Gucci Horsebit 1955. Στην πανηγυρική του ανάρτηση στο Instagram, μέσα σε όλη τη Gen Z αισθητική της, ο Γιαμάλ εμφανίζεται με το παντελόνι της ομάδας και το μπλουζάκι Campeones, φορώντας τη μικρή Horsebit μαζί με μαργαριταρένιο κολιέ και γυαλιά με φιμέ φακούς, ενώ καπνίζει πούρο.

Οι πρωταγωνιστές του Heated Rivalry, Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, δεν άφησαν τους αθλητές να έχουν την αποκλειστικότητα. Πρόσφατα εθεάθησαν στο Τορόντο με συνδυασμένα, άνετα σύνολα από σορτς και πουκάμισα, τα οποία συμπλήρωναν μικρές μαύρες crossbody τσάντες και δύο ευρύχωρες μαύρες δερμάτινες τσάντες ώμου.

Tο γεγονός ότι οι άνδρες κουβαλούν τσάντες δεν αποτελεί κάποια ιδιαίτερα σημαντική δήλωση για τους κοινωνικούς κανόνες. Δεν σημαίνει ότι όλοι έγιναν ξαφνικά gender–fluid, ούτε ότι κατέρρευσε η πατριαρχία. Σε πολλές περιπτώσεις, σημαίνει απλώς ότι αυτοί οι εξαιρετικά επιτυχημένοι άνδρες θέλουν να γνωρίζετε ότι έχουν (πάρα πολλά) χρήματα.