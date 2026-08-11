Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε τον τελικό του Τεντόγλου & τις άλλες ελληνικές συμμετοχές

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου! Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης ρίχνεται στη «μάχη» του τελικού του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με το βλέμμα στραμμένο ακόμη μία φορά στην κορυφή.

Οι προσπάθειες του Έλληνα αθλητή θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 στις 22:16.

Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης του Μπέρμιγχαμ μεταδίδονται από την ΕΡΤ2, όμως, οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου, αλλά και των υπόλοιπων 11 αθλητών, καλύπτονται τηλεοπτικά και από το ERT SPORTS 1 HD, κανάλι που μπορείτε να βρείτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Επιπλέον και η Κατερίνα Στεφανίδη θα δώσει το «παρών» στο πρόγραμμα της Τρίτης (11/08), αφού θα συμμετάσχει στον προκριματικό του άλματος επί κοντώ, ο οποίος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 στις 21:05.

Στις 14:40, ο Δημήτρης Λεβαντινός θα αγωνιστεί στα 400 μέτρα μετ’ εμποδίων.