Φωτιά τώρα σε υπόγειο κατοικίας στο Ελληνικό
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο κατοικίας στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, στην Αττική.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, εθελοντές και 6πυροσβεστικά οχήματα.
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