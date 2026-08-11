Χαλκιδική: 7χρονος έπεσε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί - Σώθηκε από ναυαγοσώστες

Snapshot Ένα 7χρονο παιδί γλίστρησε από φουσκωτό στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής και κινδύνευσε να πνιγεί.

Δύο ναυαγοσώστες επενέβησαν άμεσα και έσωσαν το παιδί με τη χρήση ναυαγοσωστικής τορπίλης.

Το παιδί, που δεν φορούσε σωσίβιο και δεν ήξερε καλά κολύμπι, έλαβε πρώτες βοήθειες και οξυγόνο.

Το περιστατικό τόνισε την ανάγκη συνεχούς επίβλεψης των παιδιών στη θάλασσα και τη χρήση πιστοποιημένων σωσιβίων με απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Στη θάλασσα βρέθηκε ένα 7χρονο παιδί το μεσημέρι της Κυριακής, στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, όταν γλίστρησε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί.

Σύμφωνα με το voria.gr, ήταν περίπου 12:15 το μεσημέρι και λόγω του μεγάλου αριθμού λουομένων που έχουν κατακλύσει τις παραλίες της Χαλκιδικής αυτές τις ημέρες, στον ναυαγοσωστικό πύργο βρίσκονταν σε υπηρεσία δύο ναυαγοσώστες, ο Κωνσταντίνος Ζώης Τσαγανός και ο Γιώργος Διπνούδης.

Το παιδί βρισκόταν πάνω σε ένα φουσκωτό μαζί με την οικογένειά του μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την ακτή, όταν ξαφνικά γλίστρησε και βρέθηκε στο νερό. Εκείνη τη στιγμή το αγοράκι άρχισε να δυσκολεύεται να κρατήσει το κεφάλι του στην επιφάνεια. Οι γονείς του που κολυμπούσαν ακριβώς δίπλα αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Η διάσωση του παιδιού

Οι δύο ναυαγοσώστες όπως περιγράφουν στη τοπικό μέσο έδρασαν αμέσως και έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση στη θάλασσα. Με τη χρήση ναυαγοσωστικού ελεύθερου κατάφεραν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να φτάσουν δίπλα στο 7χρονο αγόρι. Με τη χρήση ναυαγοσωστικής τορπίλης και εφαρμόζοντας λαβή ασφαλείας, οι δύο ναυαγοσώστες ρυμούλκησαν το παιδί προς την ακτή, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσαγανός κατά τον έλεγχο των ζωτικών σημείων διαπιστώθηκε ταχυκαρδία, ενώ στη συνέχεια χορηγήθηκε καθαρό οξυγόνο. Η κατάσταση του παιδιού βελτιώθηκε μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και οι ζωτικές του ενδείξεις επανήλθαν σε φυσιολογικές τιμές. Το παιδί, σερβικής υπηκοότητας, παρέμεινε υπό τη συνεχή επίβλεψη των ναυαγοσωστών για περισσότερο από μία ώρα, έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν διέτρεχε πλέον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αρμόδιο Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών, από το οποίο μετέβη περιπολικό στο σημείο για την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος.

Απαραίτητη η συνεχής επίβλεψη

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί μια ξέγνοιαστη στιγμή στη θάλασσα να μετατραπεί σε κατάσταση απόλυτου κινδύνου αλλά και πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η άμεση επέμβαση ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία.

Με αφορμή τη διάσωση, ο κ. Τσαγανός απευθύνει έκκληση προς όλους τους γονείς να μην υποτιμούν τους κινδύνους της θάλασσας και να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν κατάλληλα πλευστικά μέσα και σωσίβια.

Όπως επισημαίνει, τα σωσίβια πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αφρώδες υλικό, ανακλαστήρες και σφυρίχτρα, και να φέρουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση SOLAS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ανέφεραν αργότερα οι γονείς, το παιδί δεν γνώριζε καλό κολύμπι, ενώ δεν φορούσε κανένα σωσίβιο.

«Η προσοχή των γονέων πρέπει να είναι συνεχής», είναι το μήνυμα του ναυαγοσώστη, καθώς, όπως υπογραμμίζει, αρκεί μια στιγμή για να μετατραπούν οι ξέγνοιαστες στιγμές χαλάρωσης σε τραγωδία.

Διαβάστε επίσης