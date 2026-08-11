Δούκας: «Μία εβδομάδα διακοπών δεν θα έπρεπε να αποτελεί πολυτέλεια»

Snapshot Το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρουμανία.

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν καλοκαιρινές δραστηριότητες και κατασκηνώσεις για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Ο Δήμος διοργανώνει δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρέχει κλιματιστικά και υποστήριξη σε ευάλωτες οικογένειες κατά τους καύσωνες.

Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, στηρίζονται πάνω από 1.000 νοικοκυριά με οικονομικές απαλλαγές, δωρεάν ενέργεια και παροχή λαμπτήρων LED. Snapshot powered by AI

«Μία εβδομάδα διακοπών δεν θα έπρεπε να αποτελεί πολυτέλεια». Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δημοσιεύοντας και σχετικό πίνακα της Eurostat, στον οποίο φαίνεται πως το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών.

Τα στοιχεία αφορούν το 2025 και η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Ρουμανία.

Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, ο δήμαρχος Αθηναίων κάνει εκτενή αναφορά σε δράσεις του Δήμου, οι οποίες, όπως λέει, αποτελούν «ανάσες στήριξης για όλους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μία εβδομάδα διακοπών δεν θα έπρεπε να αποτελεί πολυτέλεια.

Κι όμως, σύμφωνα με τη Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών. Είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία, και ένα βαθιά κοινωνικό πρόβλημα.

Στον Δήμο Αθηναίων δημιουργούμε ανάσες στήριξης για όλους.

Προσφέραμε δωρεάν καλοκαιρινές δραστηριότητες σε 4,5 χιλιάδες παιδιά στα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ, στο «Νηπιοκαλοκαίρι» και στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία».

Παράλληλα, στις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα φιλοξενούμε και αυτό το καλοκαίρι παιδια ηλικίας 6-12 ετών, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία.Για όσους μένουν στην πόλη, διοργανώνουμε δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω του ΟΠΑΝΔΑ και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες.

Στους καύσωνες, ανοίγουμε τις Λέσχες Φιλίας για την προστασία των πολιτών που δεν έχουν air-condition στο σπίτι τους, ενώ πριν από λίγες μέρες μοιράσαμε 100 κλιματιστικά σε ευάλωτες οικογένειες.

Τέλος, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στηρίζουμε περισσότερα από 1.000 αθηναϊκά νοικοκυριά είτε με απαλλαγές δημοτικών τελών, είτε με τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας, είτε με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε με την παροχή 85.000 λαμπτήρων LED.

Γιατί μία αξιοπρεπής καθημερινότητα δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο για λίγους».

Διαβάστε επίσης