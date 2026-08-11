Δεκαπενταύγουστος 2026: Υψηλές προ-κρατήσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Snapshot Οι προ-κρατήσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις στους νησιωτικούς προορισμούς ενόψει Δεκαπενταύγουστου 2026 κυμαίνονται από 76% έως 94%, με την Πάρο να έχει το υψηλότερο ποσοστό στο 94%.

Το αυξημένο κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και διαμονής οδηγεί πολλές οικογένειες να προτιμούν ηπειρωτικούς προορισμούς, όπου οι προ-κρατήσεις φτάνουν έως 93% και τα κόστη διαμονής είναι χαμηλότερα.

Οι τιμές διαμονής για τετραμελείς οικογένειες σε βραχυχρόνιες μισθώσεις παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025, με μεγαλύτερη άνοδο στα νησιά (6%-11%) και μικρότερη στην ηπειρωτική Ελλάδα (4%-8%).

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προτιμώνται λόγω μεγαλύτερων χώρων, ιδιωτικότητας και εξυπηρέτησης οικογενειακών αναγκών, με αυξημένη ζήτηση για κατοικίες κατάλληλες για τέσσερα άτομα και άνω.

Η μετακίνηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο σε ηπειρωτικούς προορισμούς μειώνει το συνολικό κόστος διακοπών, καθιστώντας τους προσιτή εναλλακτική έναντι των νησιωτικών προορισμών. Snapshot powered by AI

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί διαχρονικά την κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα και την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος μετακινήσεων των Ελλήνων προς τους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς. Για χιλιάδες οικογένειες, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ταυτίζεται με τις βασικές καλοκαιρινές διακοπές του έτους, γεγονός που οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για μεταφορές και καταλύματα.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών διαμονής, διαμορφώνει πλέον διαφορετικές «ταχύτητες» στις επιλογές των ταξιδιωτών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα νοικοκυριά που εξακολουθούν να επιλέγουν τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, αποδεχόμενα το σημαντικά υψηλότερο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών.

Από την άλλη, ολοένα και περισσότερες οικογένειες στρέφονται προς ηπειρωτικούς προορισμούς, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις που επιτρέπουν περισσότερες ημέρες διακοπών με χαμηλότερο συνολικό προϋπολογισμό.

Οι νησιωτικοί προορισμοί αγγίζουν την πληρότητα ενόψει Δεκαπενταύγουστου – Υψηλές προ-κρατήσεις αλλά σημαντικές διαφορές στις τιμές

Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου (13-17 Αυγούστου) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία χρονιά, ότι αποτελεί την κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου για τους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Η εικόνα της αγοράς καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με τα ποσοστά προ-κρατήσεων να κυμαίνονται από 76% έως και 94%, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή.

Στην κορυφή των προ-κρατήσεων βρίσκεται φέτος η Πάρος, με ποσοστό 94%, ενώ ακολουθούν η Νάξος με 93%, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα με 92%, η Μήλος και η Σκιάθος με 90%, καθώς και η Κύθνος και η Λευκάδα με 89%. Υψηλά ποσοστά πληρότητας καταγράφονται επίσης στη Σκόπελο (88%), στην Κέα (Τζια) και τη Ζάκυνθο (87%), στη Ρόδο και την Κεφαλονιά (86%), στα Χανιά (85%) και στην Άνδρο (84%). Η Μύκονος, παρά τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα, εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό προ-κρατήσεων μεταξύ των προορισμών της έρευνας, στο 76%, γεγονός που συνδέεται και με τη σημαντικά μεγαλύτερη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις ζητούμενες τιμές των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ωστόσο, η φετινή εικόνα δείχνει ότι η υψηλή πληρότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και υψηλότερο κόστος διαμονής. Για μία τετραμελή οικογένεια που επιλέγει ολόκληρη κατοικία για τέσσερις διανυκτερεύσεις, το συνολικό κόστος ξεκινά από μόλις 628 ευρώ στη Ζάκυνθο, 670 ευρώ στη Λευκάδα, 680 ευρώ στη Σαντορίνη, 749 ευρώ στα Χανιά, 768 ευρώ στη Νάξο και 800 ευρώ στην Κεφαλονιά. Αντίθετα, υψηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφονται στη Μήλο (από 1.700 ευρώ), στην Κέρκυρα (από 1.150 ευρώ), στην Πάρο (από 1.115 ευρώ), στην Άνδρο (από 1.108 ευρώ) και στη Μύκονο (από 1.008 ευρώ), ενώ η Κέα, η Σκόπελος, η Ρόδος, η Κύθνος και η Σκιάθος κινούνται σε ενδιάμεσα επίπεδα τιμών.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι ζητούμενες τιμές εμφανίζονται αυξημένες, ανάλογα με τον προορισμό, κυρίως λόγω της διατήρησης της υψηλής ζήτησης για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου και της σταδιακής μείωσης της διαθέσιμης προσφοράς όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες αιχμής. Παρά τα υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων, η αγορά εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές για διαφορετικούς προϋπολογισμούς, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου υπάρχουν προορισμοί που συνδυάζουν υψηλή ζήτηση με σχετικά προσιτό κόστος διαμονής.

· Οι τιμές αφορούν ολόκληρη κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb), κατάλληλη για 4μελή οικογένεια, για 4 διανυκτερεύσεις την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

· Τα ποσοστά προ-κρατήσεων αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς στις αρχές Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για τον Αύγουστο παραμένει ιδιαίτερα υψηλή

Ηπειρωτικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί: Υψηλή ζήτηση και φέτος με τις προ-κρατήσεις να αγγίζουν το 93%

Οι ηπειρωτικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί συνεχίζουν και το φετινό καλοκαίρι να αποτελούν μία από τις βασικές επιλογές των Ελλήνων για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται στα υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων, τα οποία στις αρχές Ιουλίου κυμαίνονται από 84% έως και 93%, επιβεβαιώνοντας ότι και φέτος οι δημοφιλείς περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κινηθούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες.

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκεται η Χαλκιδική με προ-κρατήσεις που αγγίζουν το 93%, ενώ ακολουθούν η Πάργα (91%), τα Σύβοτα (90%), η Καλαμάτα, το Ναύπλιο και η Μεσσηνία (89%), το Τολό και η Λεπτοκαρυά Πιερίας (88%), η Ναύπακτος, οι παραθαλάσσιοι οικισμοί του Πηλίου και το Παράλιο Άστρος (87%), καθώς και το Ξυλόκαστρο, η Πρέβεζα, το Γύθειο, η Καβάλα και οι παραθαλάσσιες περιοχές του Νομού Ηλείας, όπου οι προ-κρατήσεις διαμορφώνονται από 84% έως 86%.

Το συνολικό κόστος διαμονής για μία τετραμελή οικογένεια σε ολόκληρη κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από περίπου 650 ευρώ στην Ακράτα και φθάνει έως 1.180 ευρώ στη Χαλκιδική, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος που καταγράφεται στους περισσότερους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι ζητούμενες τιμές στους ηπειρωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς εμφανίζονται αυξημένες κατά 4% έως 8%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που καταγράφεται στα νησιά, όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 6% έως 11%. Η ηπιότερη αυτή μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών, αλλά και στη δυνατότητα ανάπτυξης νέων καταλυμάτων σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Γιατί οι οικογένειες επιλέγουν την ηπειρωτική Ελλάδα

Η επιλογή των ηπειρωτικών προορισμών δεν σχετίζεται μόνο με το χαμηλότερο κόστος διαμονής. Για πολλές οικογένειες, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι το συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Η μετακίνηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο περιορίζει σημαντικά τις δαπάνες, καθώς αποφεύγεται το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το οποίο για μία τετραμελή οικογένεια με όχημα μπορεί να επιβαρύνει αισθητά τον συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών. Παράλληλα, η ευκολότερη πρόσβαση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διάρκεια των διακοπών, αλλά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων από ενός ταξιδιών μέσα στο καλοκαίρι.

Επιπλέον, οι περισσότεροι ηπειρωτικοί προορισμοί βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικούς για τετραήμερες αποδράσεις .

Παρά το γεγονός ότι το κόστος διαμονής παρουσιάζει και φέτος αύξηση, οι ηπειρωτικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί εξακολουθούν να αποτελούν μία οικονομικότερη επιλογή για πολλές οικογένειες, προσφέροντας συνδυασμό ποιοτικής διαμονής, εύκολης πρόσβασης και σημαντικά χαμηλότερου συνολικού κόστους διακοπών σε σχέση με αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημείωση: Οι τιμές αφορούν ολόκληρη κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάλληλη για 4μελή οικογένεια, για 4 διανυκτερεύσεις την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

Γιατί επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Airbnb, περισσότερο από 85% των κατοικιών που επιλέγονται από οικογένειες διαθέτουν τουλάχιστον δύο υπνοδωμάτια, περίπου 90% διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, περίπου 80% πλυντήριο ρούχων και περισσότερο από 65% ιδιωτικό εξωτερικό χώρο, χαρακτηριστικά που διευκολύνουν σημαντικά τη διαμονή οικογενειών με παιδιά.

Παράλληλα, έρευνα της Vrbo καταγράφει ότι το 67% των ταξιδιωτών που επιλέγουν κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλώνουν ως βασικό λόγο τους μεγαλύτερους χώρους, την ιδιωτικότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών μιας οικογένειας, ενώ η Airbnb έχει αναφέρει ότι τα οικογενειακά ταξίδια μέσω της πλατφόρμας αυξήθηκαν κατά περίπου 60% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη προτίμηση των οικογενειών προς αυτού του τύπου τη διαμονή.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται πλέον και στην ελληνική αγορά. Οι κατοικίες που μπορούν να φιλοξενήσουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα εξαντλούν τη διαθεσιμότητά τους αρκετές εβδομάδες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, ιδιαίτερα στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς, γεγονός που διατηρεί τόσο τις προ-κρατήσεις όσο και τις ζητούμενες τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

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