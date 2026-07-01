Ελλάδα: Από πρωταθλήτρια της ιδιοκατοίκησης στην 18η θέση της Ευρώπης

Για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα αποτελούσε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Η απόκτηση κατοικίας δεν ήταν απλώς μια επενδυτική επιλογή, αλλά βαθιά ριζωμένο στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Το σπίτι αποτελούσε συνώνυμο της οικονομικής ασφάλειας, της οικογενειακής σταθερότητας και της διαγενεακής δημιουργίας περιουσίας.

Σήμερα, η εικόνα αυτή αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν μία από τις σημαντικότερες μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ιδιοκατοίκηση, όμως η πτωτική πορεία είναι σαφής και συνεχής. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια (2019-2025), το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, μία από τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κρατών-μελών.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων. Αντανακλά βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που επηρεάζουν τη δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, να δημιουργήσουν περιουσία και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Παράλληλα, επηρεάζει τη δημογραφική δυναμική, τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Η μεγάλη ανατροπή μέσα σε δύο δεκαετίες

Η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης δεν αποτελεί ένα πρόσφατο ή συγκυριακό φαινόμενο. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια σταδιακή αλλά σταθερή μεταβολή του στεγαστικού μοντέλου της χώρας, η οποία ξεκινά ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και επιταχύνεται μετά το 2020.

Μέσα σε είκοσι χρόνια, η Ελλάδα έχασε περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία σχεδόν διπλασιάστηκε. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταβολές της μεταπολιτευτικής περιόδου, καθώς αλλάζει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες καλύπτουν μία από τις βασικότερες ανάγκες τους: τη στέγαση.

Διαχρονική εξέλιξη της ιδιοκατοίκησης και της ενοικίασης στην Ελλάδα (2005–2025)

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 2005 84,6% 15,4% 2006 81,6% 18,4% 2007 75,6% 24,4% 2008 76,7% 23,3% 2009 76,4% 23,6% 2010 77,2% 22,8% 2011 75,9% 24,1% 2012 75,9% 24,1% 2013 75,8% 24,2% 2014 74% 26% 2015 75,1% 24,9% 2016 73,9% 26,1% 2017 73,3% 24,7% 2018 73,9% 24,1% 2019 75,4% 24,6% 2020 73,9% 26,1% 2021 73,3% 26,7% 2022 72,8% 27,2% 2023 69,6% 30,4% 2024 69,7% 30,3% 2025 69,4% 30,6%

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat – EU-SILC / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι η Ελλάδα απομακρύνεται σταδιακά από το παραδοσιακό μοντέλο της υψηλής ιδιοκατοίκησης. Το 2005 σχεδόν 85 στα 100 ελληνικά νοικοκυριά κατοικούσαν σε ιδιόκτητη κατοικία. Το 2025 το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 69,4%, ενώ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία αυξάνονται από 15,4% σε 30,6%.

Η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακή. Αντικατοπτρίζει τη δυσκολία ολοένα και περισσότερων νοικοκυριών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, αλλά και τη σταδιακή μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα μοντέλο όπου η ενοικίαση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι στο παρελθόν.

Η Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν συγκριθεί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμεινε σχετικά σταθερός την περίοδο 2019-2025, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις ιδιοκατοίκησης, γεγονός που την οδηγεί πλέον στην 18η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Εξέλιξη της ιδιοκατοίκησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015-2025)

Χώρα 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Μεταβολή 2019 – 2025 (ποσοστιαίες μονάδες) Ευρωπαϊκή Ένωση – 27 κράτη μέλη 70,2 70,1 70,0 69,9 69,8 70,0 69,8 69,1 69,1 68,4 68,5 -1,3 1. Σλοβακία 89,3 89,5 90,1 91,3 90,9 92,3 92,9 93,0 93,6 93,1 93,8 2,9 2. Ρουμανία 96,4 96,0 96,8 96,4 95,8 96,1 95,3 94,8 95,6 94,3 93,2 -2,6 3. Κροατία 90,3 90,0 90,5 90,1 89,7 91,3 90,5 91,1 91,2 91,0 91,4 1,7 4. Ουγγαρία 86,3 86,3 85,2 86,0 91,7 91,4 91,9 90,2 90,5 91,6 89,8 -1,9 5. Πολωνία 83,7 83,4 84,2 84,0 84,2 85,6 86,8 87,2 87,3 87,1 87,2 3 6. Λιθουανία 89,4 90,3 89,7 89,9 90,3 88,6 89,0 88,6 88,8 87,4 86,5 -3,8 7. Βουλγαρία 82,3 82,3 82,9 83,6 84,1 84,3 84,9 85,0 86,1 86,0 86,1 2 8. Λετονία 80,2 80,9 81,5 81,6 80,2 81,2 83,2 83,1 82,8 83,7 82,2 2 9. Εσθονία 81,5 81,4 81,8 82,4 81,7 81,4 81,6 82,0 80,7 79,3 79,7 -2 10. Ιταλία 72,9 72,3 72,4 72,4 72,4 75,1 73,7 74,3 75,2 75,9 77,1 4,7 11. Τσεχία 78 78,2 78,5 78,7 78,6 78,9 78,3 77,1 76,0 74,7 75,1 -3,5 12. Σλοβενία 76,2 75,1 75,6 75,1 74,8 74,6 76,1 75,4 75,2 74,8 74,2 -0,6 13. Ισπανία 78,2 77,8 77,1 76,3 76,2 75,1 75,8 76,0 75,3 73,7 73,6 -2,6 14. Πορτογαλία 74,8 75,2 74,7 74,5 73,9 77,3 78,3 77,8 76,0 73,4 71,2 -2,7 15. Βέλγιο 71,4 70,9 72,4 72,3 71,4 71,1 71,3 72,4 71,9 70,3 70,9 -0,5 16. Ιρλανδία 69,6 69,5 69,5 70,3 68,9 69,6 69,8 70,5 69,4 69,3 70,9 2 17. Μάλτα 80,4 81,4 81,3 81,6 79,8 81,9 81,9 82,6 74,7 69,6 70,9 -8,9 18. Ελλάδα 75,1 73,9 73,3 73,5 75,4 73,9 73,3 72,8 69,6 69,7 69,4 -6 19. Κύπρος 73 72,5 70,7 70,1 70,0 70,9 71,3 70,5 70,1 69,4 69,2 -0,8 20. Ολλανδία 67,8 69,0 69,4 68,9 68,9 69,1 70,1 70,6 69,3 68,8 68,8 -0,1 21. Φινλανδία 72,7 71,6 71,4 71,6 71,1 70,7 70,3 69,5 69,2 68,1 66,9 -4,2 22. Σουηδία 66,2 65,2 65,2 64,1 63,6 64,5 64,9 64,2 64,9 64,8 64,6 1 23. Λουξεμβούργο 73,2 73,9 74,7 71,2 70,9 68,4 71,1 72,4 67,6 63,5 64,1 -6,8 24. Γαλλία 64,1 64,9 64,4 65,1 64,1 63,6 64,7 63,4 63,1 61,2 61,4 -2,7 25. Δανία 62,7 61,7 62,2 60,5 60,8 59,3 59,2 59,6 60,0 60,9 58,4 -2,4 26. Αυστρία 55,7 55,0 55,0 55,4 55,2 55,3 54,2 51,4 54,3 54,5 54,2 -1 27. Γερμανία 51,9 51,7 51,4 51,5 51,1 50,5 49,1 46,5 47,6 47,2 47,2 -3,9

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat – EU-SILC, βάση δεδομένων ILC_LVHO02 / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα μειώθηκε από 75,4% το 2019 σε 69,4% το 2025 , καταγράφοντας απώλεια 6 ποσοστιαίων μονάδων .

σε , καταγράφοντας απώλεια . Η μείωση είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( -1,3 ποσοστιαίες μονάδες ).

από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ). Η Ελλάδα υποχώρησε πλέον στην 18η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Χώρες όπως η Ιταλία , η Πολωνία , η Σλοβακία και η Βουλγαρία κατάφεραν να αυξήσουν την ιδιοκατοίκηση την ίδια περίοδο.

, η , η και η κατάφεραν να αυξήσουν την ιδιοκατοίκηση την ίδια περίοδο. Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι η μείωση της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα δεν αποτελεί ευρωπαϊκή τάση, αλλά κυρίως ένα ελληνικό φαινόμενο που απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η Ελλάδα χάνει ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και οικονομικά της πλεονεκτήματα

Η μείωση της ιδιοκατοίκησης δεν αποτελεί απλώς μία μεταβολή σε έναν ακόμη στατιστικό δείκτη της Eurostat. Αποτυπώνει μία βαθιά κοινωνική και οικονομική αλλαγή, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά δημιουργούν περιουσία, διασφαλίζουν την οικονομική τους σταθερότητα και σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Η ιδιοκατοίκηση αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής ευημερίας. Ένα νοικοκυριό που κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία είναι λιγότερο εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις των ενοικίων, προστατεύεται αποτελεσματικότερα από τον κίνδυνο στεγαστικής φτώχειας και διαθέτει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που λειτουργεί ως οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Παράλληλα, η ιδιοκτησία κατοικίας αποτελεί βασικό μηχανισμό δημιουργίας και διαγενεακής μεταβίβασης πλούτου. Για δεκαετίες, η ελληνική οικογένεια επένδυε στην κατοικία όχι μόνο για να καλύψει μία στεγαστική ανάγκη, αλλά και ως τη σημαντικότερη μορφή αποταμίευσης και οικονομικής εξασφάλισης των επόμενων γενεών.

Δεν είναι τυχαίο ότι η οικοδομή αποτέλεσε για πολλά χρόνια έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενώ η ακίνητη περιουσία αποτέλεσε το βασικότερο περιουσιακό στοιχείο των ελληνικών νοικοκυριών.

Σήμερα, όμως, το μοντέλο αυτό μεταβάλλεται σταδιακά. Η συνεχής υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από την ενοικίαση στην ιδιοκτησία. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά πλέον μόνο τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας. Επεκτείνεται σταδιακά και στη μεσαία τάξη, ακόμη και σε νοικοκυριά με σταθερό εισόδημα, τα οποία διαπιστώνουν ότι η απόκτηση πρώτης κατοικίας απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες.

Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει μόνο την αγορά ακινήτων. Επηρεάζει την οικονομική κινητικότητα, την αποταμίευση, τη δημιουργία οικογένειας και τη δυνατότητα των νέων να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Από τις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην 18η θέση

Η υποχώρηση της Ελλάδας στην 17η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ιδιοκατοίκηση δεν αποτελεί απλώς μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Αποτελεί ένδειξη ότι το στεγαστικό μοντέλο της χώρας μεταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Την περίοδο 2019-2025 , η Ελλάδα έχασε 6 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης , όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε μόλις κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες . Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι η επιδείνωση στη χώρα μας δεν αποτελεί μέρος μιας γενικευμένης ευρωπαϊκής τάσης, αλλά αντανακλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς κατοικίας.

, η Ελλάδα έχασε , όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε μόλις κατά . Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι η επιδείνωση στη χώρα μας δεν αποτελεί μέρος μιας γενικευμένης ευρωπαϊκής τάσης, αλλά αντανακλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς κατοικίας. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετές χώρες όχι μόνο διατήρησαν υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, αλλά κατάφεραν να τα αυξήσουν. Η Ιταλία κατέγραψε άνοδο κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες , η Πολωνία κατά 3 , η Σλοβακία κατά 2,9 , ενώ και η Βουλγαρία σημείωσε αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες .

κατέγραψε άνοδο κατά , η κατά , η κατά , ενώ και η σημείωσε αύξηση κατά . Αντίθετα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες, μαζί με τη Μάλτα (-8,9 μονάδες) και το Λουξεμβούργο (-6,8 μονάδες).

(-8,9 μονάδες) και το (-6,8 μονάδες). Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι η σημερινή στεγαστική πρόκληση δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Συνδέεται κυρίως με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς κατοικίας, τη σημαντική απόκλιση μεταξύ τιμών και εισοδημάτων, την περιορισμένη παραγωγή νέων κατοικιών και τη δυσκολία των νέων νοικοκυριών να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια δεν είναι απλώς να διατηρηθεί η Ελλάδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι να ανακοπεί μία τάση που, αν συνεχιστεί, κινδυνεύει να μεταβάλει οριστικά το στεγαστικό μοντέλο της χώρας.

Οι έξι λόγοι που άλλαξαν το στεγαστικό μοντέλο της Ελλάδας

Η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα δεν αποτελεί αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης εξέλιξης. Είναι η συνέπεια της ταυτόχρονης επίδρασης οικονομικών, χρηματοπιστωτικών, επενδυτικών και κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι μετασχηματίζουν σταδιακά την αγορά κατοικίας.

Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

1.Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από τα εισοδήματα

Από το 2018 και μετά, η ελληνική αγορά κατοικίας εισήλθε σε έναν νέο κύκλο έντονης ανόδου. Η ανάκαμψη μετά την πολυετή οικονομική κρίση, η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών οδήγησαν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών. Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και δημοφιλών τουριστικών προορισμών, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 50% έως και 80% μέσα σε λίγα χρόνια.

Το πρόβλημα δεν είναι η αύξηση των τιμών από μόνη της. Είναι ότι οι μισθοί αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Ως αποτέλεσμα, η απόσταση μεταξύ εισοδημάτων και αξιών κατοικίας διευρύνθηκε αισθητά, καθιστώντας την αγορά πρώτης κατοικίας ολοένα και δυσκολότερη, ακόμη και για νοικοκυριά με δύο εργαζόμενους.

Σήμερα, ένας νέος χρειάζεται πολύ περισσότερα χρόνια εργασίας και αποταμίευσης για να συγκεντρώσει την ίδια συμμετοχή που απαιτεί μια τράπεζα για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου.

2.Η αύξηση των επιτοκίων περιόρισε την πρόσβαση στη στεγαστική χρηματοδότηση

Η περίοδος των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων ολοκληρώθηκε το 2022. Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβάρυνε σημαντικά το κόστος δανεισμού και περιόρισε την αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών.

Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να χρηματοδοτούν μόνο μέρος της αξίας ενός ακινήτου, ζητώντας ίδια συμμετοχή που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 20% και 30%.

Έτσι, για την αγορά μιας κατοικίας αξίας 220.000 ευρώ, ένας νέος αγοραστής πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια που συχνά υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα μεταβίβασης, συμβολαιογράφου, δικηγόρου και τυχόν ανακαίνισης.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των νέων νοικοκυριών, η συγκέντρωση ενός τόσο υψηλού ποσού αποτελεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

3.Τα υψηλά ενοίκια περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης

Η σημαντική αύξηση των μισθωμάτων δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται στην πληρωμή του ενοικίου, τόσο μικρότερη γίνεται η δυνατότητα αποταμίευσης για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Έτσι, χιλιάδες νέοι παραμένουν περισσότερο χρόνο στην αγορά ενοικίασης, όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια ή να εξυπηρετήσουν ένα στεγαστικό δάνειο.

Η παρατεταμένη παραμονή στην ενοικίαση καθυστερεί τη δημιουργία περιουσίας, αυξάνει τη στεγαστική ανασφάλεια και περιορίζει την οικονομική ανεξαρτησία των νέων.

4.Η αυξημένη επενδυτική ζήτηση αναδιαμόρφωσε την αγορά κατοικίας

Η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων προσέλκυσε σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα Golden Visa, η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η επιστροφή των ξένων επενδυτών συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση της ζήτησης.

Η εξέλιξη αυτή είχε σημαντικά οφέλη για την οικονομία, καθώς ενίσχυσε τις επενδύσεις, αναζωογόνησε την οικοδομική δραστηριότητα και αύξησε την αξία της ακίνητης περιουσίας.

Ωστόσο, σε πολλές περιοχές της χώρας δημιούργησε και εντονότερο ανταγωνισμό για την απόκτηση κατοικίας. Οι επενδυτές διέθεταν μεγαλύτερη ρευστότητα και μπορούσαν να ολοκληρώσουν αγορές ταχύτερα από τα ελληνικά νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω άνοδο των τιμών.

5.Η προσφορά κατοικιών δεν ακολούθησε τη ζήτηση

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους της σημερινής στεγαστικής κρίσης είναι ότι η προσφορά κατοικιών παρέμεινε περιορισμένη.

Η δεκαετής οικονομική κρίση οδήγησε σε δραματική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και της παραγωγής νέων κατοικιών. Παρά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες παραμένουν κλειστές ή αναξιοποίητες, λόγω κληρονομικών εκκρεμοτήτων, πολεοδομικών ζητημάτων ή υψηλού κόστους ανακαίνισης.

Η περιορισμένη προσφορά, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των νέων στην αγορά κατοικίας.

6.Η στεγαστική κρίση συνδέεται πλέον και με το δημογραφικό πρόβλημα

Η αγορά κατοικίας δεν επηρεάζεται μόνο από οικονομικούς δείκτες. Επηρεάζεται και από τις δημογραφικές εξελίξεις.

Η καθυστέρηση δημιουργίας οικογένειας, η αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, η γήρανση του πληθυσμού και η κινητικότητα των νέων εργαζομένων μεταβάλλουν σταδιακά τη δομή της στεγαστικής ζήτησης.

Ταυτόχρονα, η δυσκολία απόκτησης πρώτης κατοικίας οδηγεί πολλούς νέους να παραμένουν περισσότερο στην πατρική κατοικία ή στην αγορά ενοικίασης, αναβάλλοντας σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών.

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται έτσι σε μία από τις βασικές κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις της χώρας.

Τα προγράμματα «Σπίτι μου» δεν αρκούν από μόνα τους

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 πιθανότατα αποτυπώνουν ήδη τα αποτελέσματα του προγράμματος «Σπίτι μου Ι», καθώς και μέρος της επίδρασης του «Σπίτι μου ΙΙ».

Το γεγονός ότι, παρά την εφαρμογή των προγραμμάτων, η ιδιοκατοίκηση εξακολούθησε να μειώνεται, δεν σημαίνει ότι τα προγράμματα απέτυχαν. Αντίθετα, δείχνει ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την επιδότηση της ζήτησης.

Όταν αυξάνεται η κινητικότητα των υποψήφιων αγοραστών χωρίς να αυξάνεται ταυτόχρονα η προσφορά κατοικιών, οι τιμές τείνουν να προσαρμόζονται ανοδικά και μέρος της ωφέλειας μεταφέρεται στην αγορά.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης απαιτεί πολιτικές που στηρίζουν τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά. Η χρηματοδότηση των νέων αγοραστών πρέπει να συνοδεύεται από την κατασκευή νέων κατοικιών, την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και τη δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Τι μπορούμε να περιμένουμε έως το 2030;

Η πορεία της ιδιοκατοίκησης την επόμενη πενταετία θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησης της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα. Το κατά πόσο η χώρα θα καταφέρει να ανακόψει τη σημερινή πτωτική τάση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των τιμών κατοικίας, των εισοδημάτων, της διαθεσιμότητας νέων κατοικιών και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που θα εφαρμοστούν.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη εισέλθει σε μια περίοδο σταδιακής υποχώρησης της ιδιοκατοίκησης. Εφόσον οι σημερινές τάσεις διατηρηθούν και η προσφορά κατοικιών εξακολουθήσει να υπολείπεται της ζήτησης, είναι πιθανό η καθοδική πορεία να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σε ένα τέτοιο δυσμενές σενάριο, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης θα μπορούσε να διαμορφωθεί κάτω από το 67% έως το τέλος της δεκαετίας, φέρνοντας την Ελλάδα αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα που τη χαρακτήριζαν διαχρονικά.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί πρόβλεψη με βεβαιότητα. Βασίζεται στη συνέχιση των σημερινών τάσεων. Αν όμως η χώρα εφαρμόσει μία ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική κατοικίας, με αύξηση του στεγαστικού αποθέματος, αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών, ανάπτυξη προσιτής κατοικίας και συνέχιση στοχευμένων προγραμμάτων πρώτης κατοικίας, η σημερινή τάση μπορεί να επιβραδυνθεί και σταδιακά να αναστραφεί.

Το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο να αυξηθεί ξανά το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης. Είναι να διασφαλιστεί ότι η πρώτη κατοικία θα παραμείνει ένας ρεαλιστικός στόχος για τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Οι συνέπειες της μείωσης της ιδιοκατοίκησης για τη νέα γενιά

Η συνεχής υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης δεν αποτελεί μόνο μία εξέλιξη της αγοράς ακινήτων. Οι επιπτώσεις της επεκτείνονται στην οικονομία, στη λειτουργία της κοινωνίας και κυρίως στις προοπτικές της νέας γενιάς.

Η δυσκολία απόκτησης πρώτης κατοικίας οδηγεί ολοένα και περισσότερους νέους στην παράταση της παραμονής τους στην πατρική κατοικία, καθυστερεί τη δημιουργία νέων νοικοκυριών και αυξάνει τη στεγαστική ανασφάλεια.

Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, διαμορφώνεται μια γενιά που δυσκολεύεται περισσότερο από τις προηγούμενες να αποκτήσει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας οικογένειας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις διαγενεακές ανισότητες, καθώς οι νέοι ξεκινούν τη ζωή τους με σαφώς δυσμενέστερες συνθήκες από εκείνες που αντιμετώπισαν οι γονείς τους.

Παράλληλα, η παρατεταμένη παραμονή στην αγορά ενοικίασης περιορίζει τη δυνατότητα δημιουργίας οικογενειακού πλούτου. Ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθύνεται στην κάλυψη στεγαστικών δαπανών αντί να μετατρέπεται σε αποταμίευση ή επένδυση.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει όχι μόνο την οικονομική ανθεκτικότητα των νοικοκυριών, αλλά και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Η ιδιοκατοίκηση αποτελεί και ζήτημα δημογραφικής πολιτικής

Η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί μόνο οικονομική πολιτική. Αποτελεί ταυτόχρονα και δημογραφική πολιτική.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτή κατοικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των νέων για δημιουργία οικογένειας.

Όταν η κατοικία μετατρέπεται σε οικονομικά δυσπρόσιτο αγαθό, η απόφαση ενός νέου ζευγαριού να αποκτήσει παιδιά μετατίθεται χρονικά ή ακόμη και ματαιώνεται.

Η Ελλάδα, η οποία ήδη αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή τη διάσταση.

Η ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων. Αφορά τη δυνατότητα των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια, να αποκτήσουν οικονομική ασφάλεια και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η ιδιοκατοίκηση δεν είναι μόνο στεγαστικός δείκτης - είναι δείκτης οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας

Η ιδιοκατοίκηση δεν αποτελεί απλώς έναν δείκτη που καταγράφει η Eurostat. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας μιας χώρας.

Οι κοινωνίες με υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης εμφανίζουν συνήθως μικρότερη στεγαστική ανασφάλεια, μεγαλύτερη δυνατότητα δημιουργίας οικογενειακού πλούτου και υψηλότερα επίπεδα οικονομικής σταθερότητας. Η κατοχή κατοικίας λειτουργεί ως εργαλείο αποταμίευσης, ενισχύει την οικονομική ανεξαρτησία των νοικοκυριών και περιορίζει τον κίνδυνο φτώχειας κατά την τρίτη ηλικία.

Για τον λόγο αυτό, η σταδιακή υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία απλή στατιστική μεταβολή. Αποτελεί ένδειξη ότι μεταβάλλονται οι μηχανισμοί δημιουργίας πλούτου, κοινωνικής κινητικότητας και οικονομικής ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία.

Η ιδιοκατοίκηση ως εθνικό κεφάλαιο

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ιδιοκατοίκηση. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί αίσθημα εφησυχασμού.

Η απώλεια έξι ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μόλις έξι χρόνια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταβολές στην Ευρώπη και καταδεικνύει ότι η χώρα χάνει σταδιακά ένα από τα σημαντικότερα διαχρονικά κοινωνικά και οικονομικά της πλεονεκτήματα.

Η ιδιοκατοίκηση δεν είναι απλώς ένα ποσοστό που καταγράφει η Eurostat. Είναι ο καθρέφτης της δυνατότητας των πολιτών να δημιουργούν περιουσία, να αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς και να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Όταν η πρόσβαση στην ιδιόκτητη κατοικία γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, δεν αλλάζει μόνο η αγορά ακινήτων. Μεταβάλλεται σταδιακά και το κοινωνικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ελληνική κοινωνία για δεκαετίες.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν επιτυγχάνεται με αποσπασματικά μέτρα. Απαιτεί μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη και μετρήσιμη εθνική στρατηγική κατοικίας, η οποία θα αυξάνει το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα, θα διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στην πρώτη κατοικία και θα αποκαθιστά την ισορροπία ανάμεσα στην επενδυτική ανάπτυξη και στις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η κατοικία δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό αγαθό ούτε αποκλειστικά επενδυτικό προϊόν. Είναι βασικός πυλώνας οικονομικής ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και δημογραφικής βιωσιμότητας. Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη πολιτική της αγοράς ακινήτων, αλλά ως στρατηγική εθνική προτεραιότητα.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο αν θα αυξηθεί ξανά το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης. Είναι αν η επόμενη γενιά θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το δικό της σπίτι, να δημιουργήσει περιουσία και να σχεδιάσει το μέλλον της με την ίδια αισιοδοξία που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της ελληνικής αγοράς κατοικίας, αλλά και την κοινωνική, οικονομική και δημογραφική πορεία της χώρας τις επόμενες δεκαετίες.