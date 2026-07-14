Μουντιάλ 2026: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε στην Νορβηγία με σουβενίρ ένα... ταριχευμένο ρακούν

Viral έγινε και πάλι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αυτήν την φορά κατά την επιστροφή της εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο, εξαιτίας ενός ιδιαίτερα... ασυνήθιστου σουβενίρ που κρατούσε στα χέρια του.

Την Δευτέρα, χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν την εθνική της Νορβηγίας στο Όσλο, κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα, μετά τα ιστορικά επιτεύγματα της ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Ανάμεσα στους παίκτες της χώρας ήταν φυσικά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος φέτος κατάφερε να ξεχωρίσει στην φετινή διοργάνωση - και δικαιολογημένα. Ο 25χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου έκανε ένα εξαιρετικό ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνοντας επτά γκολ σε πέντε αγώνες στην πρώτη συμμετοχή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ εδώ και 28 χρόνια.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον Χάαλαντ να κατεβαίνει από το αεροσκάφος που μετέφερε την ομάδα, κρατώντας ένα... ταριχευμένο ρακούν που κρατά ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι.

Δείτε το βίντεο:

Erling Haaland and a taxidermy racoon land back home in Norway ?



Not a sentence I thought I would ever write but he is who he is ? he showed 3 taxidermy raccoons in one of his snaps, but didn’t give away what he planned to do ? pic.twitter.com/UDC6M614XR — Victoria Uwonkunda (@Afroscandi) July 13, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Χάαλαντ αγόρασε το συγκεκριμένο σουβενίρ από το Τέξας, για 656 ευρώ.

Το σουβενίρ είχε εμφανιστεί σε πολλές από τις αναρτήσεις του Χάαλαντ στο Snapchat κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

The Haaland racoon context ?? why’s he left the 2 squirrels pic.twitter.com/mv0w0e9MWo — Danis (@DanisMCFC) July 13, 2026

Σε νεότερη ανάρτησή του στα social media, ο 25χρονος δημοσίευσε μια φωτογραφία του ίδιου που κρατάει το ρακούν κατά την διάρκεια της αποβίβασής του από το αεροσκάφος, λέγοντας: «Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι».

It followed me home ?? pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Η δημοτικότητά του αστέρα της Νορβηγίας αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, καθώς κέρδισε περισσότερους από 22 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram χάρη στις επιδόσεις του στο γήπεδο αλλά και για το πόσο «προσγειωμένος» είναι εκτός γηπέδου.

Η Νορβηγία δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, αφού ένα γκολ του Τζούντ Μπέλινγκχαμ στην παράταση στο Μαϊάμι έστειλε την Αγγλία στους «4», όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Αργεντινή στον μεγάλο ημιτελικό που θα διεξαχθή την Τετάρτη.

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