Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία αποθέωσε τους παίκτες – «Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να ονειρευτούμε»

Πλήθος άνω των 100.000 ανθρώπων, μία παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο και μία βασιλική δεξίωση περίμεναν την ομάδα της Νορβηγίας κατά την επιστροφή στην πατρίδα.

Η ήττα με 2–1 στην παράταση από την Αγγλία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στο εφετινό Μουντιάλ, «διαλύοντας» τα όνειρα των Σκανδιναβών για μία πρόκριση στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα από το γεγονός να τιμήσει δεόντως τους παίκτες που συνέβαλαν σε αυτήν την αξιοθαύμαστη πορεία.

Περισσότεροι από 100.000 οπαδοί «πλημμύρισαν» τους δρόμους του Όσλο, για να υποδεχτούν με τιμές αρχηγού κράτους την ποδοσφαιρική τους ομάδα, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη θλίψη του αποκλεισμού σε μία μεγάλη εθνική γιορτή.

«Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να ονειρευτούμε», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στις τάξεις των Νορβηγών φιλάθλων, οι οποίοι υποδέχθηκαν τους παίκτες σαν ήρωες. Για μία χώρα που έζησε ξανά τη μαγεία μίας μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, η πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ αποτέλεσε κάτι σπουδαίο.

«Μας κάνατε περήφανους», «μας ενώσατε όλους» και «η ιστορία σας μόλις ξεκίνησε» ήταν το συναίσθημα που αποτυπώθηκε στους δρόμους του Όσλο, με τους οπαδούς να δείχνουν πως η ομάδα κέρδισε την «καρδιά» μίας ολόκληρης χώρας.

Η αποστολή των «Βίκινγκς» προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Όσλο υπό τον παραδοσιακό χαιρετισμό με κανόνια νερού, προτού ξεκινήσει η παρέλαση επιστροφής προς την πρωτεύουσα.

Η ουρά των υποστηρικτών γέμισε γρήγορα την πλατεία του παλατιού και επεκτάθηκε αμέσως μέχρι και την πύλη του Καρλ Γιόχαν (κεντρική λεωφόρος του Όσλο), καθώς η ομάδα παρευρέθηκε για πρώτη φορά σε συνάντηση με τον βασιλιά της χώρας, Χάραλντ. Στη συνέχεια, η ομάδα βγήκε έξω για να χαιρετήσει τους οπαδούς, με τη Βασιλική Φρουρά να στέκεται σε εγρήγορση από πίσω τους.

Από το τελευταίο κομμάτι των εορτασμών έλειπε μία κεντρική φιγούρα της ιστορικής πορείας της Νορβηγίας, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε αποχωρήσει λίγο νωρίτερα για να προλάβει την πτήση του, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της ομάδας.

«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ (σ.σ. Μπέργκε) έπρεπε να προλάβουν το αεροπλάνο τους, καθώς το ταξίδι μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθυστέρησε τέσσερις ώρες», σημείωσε ο Στάλε Σολμπάκεν, καθώς η ομάδα ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ανοιχτό λεωφορείο και να συνεχίσει τους εορτασμούς με παρέλαση γύρω από το Όσλο.