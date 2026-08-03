Φωτιά στη Δυτική Αττική: Οι φλόγες κυκλώνουν Ψάθα, Λούμπα, Κανδήλι – Μαρτυρία στο Newsbomb

Καντηλάκια φωτιάς ξεπηδούν στη δασική έκταση στο βουνό της Ψάθας, καθώς το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να δοκιμάζει τη Δυτική Αττική.

Η φωτιά επεκτείνεται στην περιοχή της Ψάθας, του Κανδηλίου και της Λούμπας και δίνεται μάχη μην περάσει στο Άνω Αλεποχώρι.

Φωτογραφίες: Νίκος Ραζής

Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς μεταβολές της έντασης αυτών δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η πυρκαγιά αλλάζει κατεύθυνση και δημιουργεί διαρκώς νέες εστίες. Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είχε χαρακτηριστεί πολύ υψηλός, στην κατηγορία «4».

Τα εναέρια μέσα αποχωρούν λόγω του σκοταδιού, ενώ, οι κάτοικοι της Ψάθας περιγράφουν ένα διαφορετικό φαινόμενο από αυτό που συχνά αποδίδεται σε πιθανό εμπρησμό, εξηγώντας ότι οι αναζωπυρώσεις μπορεί να οφείλονται στη συμπεριφορά της φλόγας μέσα στο δασικό περιβάλλον.

«Η φωτιά κινείται υπόγεια, με τα δικά της ρεύματα. Μόλις βρίσκει αντίσταση στον αέρα, φουντώνει, έτσι αρχίζει πολλές φορές. Λένε ότι “έχουν βάλει φωτιά και υπάρχει πρόβλημα…”. Δεν υπάρχει (σ.σ. κάτι τέτοιο). Οι ρίζες αυτών των δέντρων μπορούν να μεταφερθούν 10, 20, 30 μέτρα μακριά και γίνονται αναζωπυρώσεις αλλά λένε για εμπρησμό. Αυτοί δεν είναι εμπρησμοί», υποστηρίζει, μιλώντας στο Newsbomb.

Η κατάσταση οδήγησε στην αποστολή σειράς μηνυμάτων από το «112» για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονται κοντά στα ενεργά μέτωπα.

Τα πρώτα μηνύματα εστάλησαν τις πρώτες πρωινές ώρες για τις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με οδηγία μετακίνησης προς τη Νέα Πέραμο. Ακολούθησαν νέες ειδοποιήσεις για Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς και τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων και το Παπά Περιβόλι.

Το απόγευμα, οι Αρχές προχώρησαν σε νέες εντολές εκκένωσης για την περιοχή της Ψάθας, με κατεύθυνση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα, ενώ, λίγο πριν από τις 19:00 εστάλη νέο μήνυμα για τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι.

Γιατί η φωτιά πηγαίνει αντίθετα από τον άνεμο

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, εξήγησε ότι «η συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν πολύ επιθετική γιατί πήγαινε ανάλογα την καύσιμη ύλη που είχε, και την δυνατότητα να κάψει. Δηλαδή, το περιβάλλον δημιουργούσε το δικό του καιρό και τις περισσότερες φορές η βλάστηση με την παραγωγή θερμικού ανέμου δεν έδινε τη δυνατότητα να ακολουθεί η πυρκαγιά την ένταση και τη φορά του ανέμου».

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