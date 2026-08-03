Τραμπ: Δύο οι επιλογές του Ιράν «συμφωνία ή πλήρη παράδοση» - Διπρόσωπη η ιρανική ηγεσία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την ιρανική ηγεσία για διπροσωπία σχετικά με τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν διέψευσε την ύπαρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και σχέδια για μελλοντικές συναντήσεις.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και τονίζει ότι τίποτα δεν φτάνει στο Ιράν χωρίς την άδειά τους.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ιράν έχει μόνο δύο επιλογές: συμφωνία ή πλήρη παράδοση.

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση στο Ιράν απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την κίνηση του Ιράν να διαψεύσει τη Δευτέρα, ότι υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ και σχέδια για συναντήσεις,

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικρίνει το Ιράν, χαρακτηρίζοντας διπρόσωπη την ηγεσία του, διαψεύδοντας τη διάψευση της Τεχεράνης. Σημειώνει με έμφαση, ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο, και πως τίποτα δεν φτάνει στο Ιράν αν δεν τον επιτρέψουν.

Προειδοποιεί παράλληλα, πως οι επιλογές της Τεχεράνης περιορίζονται πλέον στις εξής δύο, ή σε μία συμφωνία ή στην πλήρη παράδοση, και ξεκαθαρίζει πως σε κάθε περίπτωση το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά.

Η ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ

«Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη! Ζητούν μια συνάντηση, κάποιοι θα έλεγαν «ικετεύουν», ξεκινούν συνομιλίες, με περισσότερες προγραμματισμένες στο άμεσο μέλλον, και λένε, ανοιχτά και περήφανα, ότι δεν έχουν καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα και έχουν να κάνουν μόνο με το «Ομάν»», λέει.

«Στη συνέχεια συνεχίζουν να δίνουν τη συνηθισμένη τους φλυαρία λέγοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα λειτουργούν δυναμικά από αυτούς, όταν είναι ήδη πλήρως ελεγχόμενα από το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον «Αποκλεισμό» μας ή, όπως λένε ορισμένοι, «Το Τείχος από Ατσάλι των Ηνωμένων Πολιτειών!».

«Τίποτα δεν φτάνει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός εάν επιτευχθεί μια συμφωνία ή μια πλήρης παράδοση. Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια λύση σε ένα πρόβλημα που προκαλεί, εδώ και δεκαετίες. Είναι πολύ απλό, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!», κατέληξε.

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