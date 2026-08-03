Λαύριο: Μητέρα εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε πορνογραφικές βιντεοκλήσεις με 56χρονο

Η ανήλικη ήταν κάτω των 12 ετών

Ελένη Ευστρατίου

Λαύριο: Μητέρα εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε πορνογραφικές βιντεοκλήσεις με 56χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 56χρονος στο Λαύριο για παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού ανήλικης κάτω των 12 ετών μέσω βιντεοκλήσης.
  • Η μητέρα της ανήλικης, 28 ετών, εξανάγκαζε την κόρη της να συμμετέχει σε πορνογραφικές πράξεις, αλλά δεν έχει συλληφθεί ακόμη.
  • Ο 56χρονος κατηγορείται για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου.
  • Η σύλληψη έγινε ύστερα από ένταλμα και ο δράστης παραπέμφθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις του Λαυρίου, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, καθώς παρακολουθούσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης κάτω των 12 ετών, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Σύμφωνα με το δελτίο της Αστυνομίας, ο 56χρονος συνομιλούσε τον περασμένο Μάιο με τη μητέρα της ανήλικης, 28 χρονών, η οποία εξανάγκαζε την κόρη της να προχωρήσει σε αυτές τις πράξεις. Η μητέρα όμως δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 56χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσεις πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 30-7-2026 στην περιοχή της Λαυρεωτικής, από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 56χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, πραγματοποιώντας βιντεοκλήση μέσω δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη ημεδαπή, παρουσία της ανήλικης κόρης της που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, κατόπιν εξαναγκασμού από τη μητέρα της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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