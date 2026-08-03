ΗΠΑ: Γυμνός άνδρας έπεσε από τη γέφυρα του Μπρούκλιν και διασώθηκε

Snapshot Ένας 44χρονος άνδρας από το Καζακστάν ανέβηκε στη γέφυρα του Μπρούκλιν, αφαίρεσε τα ρούχα του και έπεσε γυμνός στον Ιστ Ρίβερ από ύψος περίπου 72 μέτρων.

Διασώθηκε ζωντανός από τις δυνάμεις του Λιμενικού που περίμεναν στο ποτάμι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας είχε τοποθετήσει σημαίες, συμπεριλαμβανομένης της χώρας του, στον βόρειο πύργο της γέφυρας πριν το άλμα.

Η αστυνομία του απήγγειλε κατηγορίες για γκράφιτι, δημόσια ασέλγεια, εγκληματική είσοδο και διατάραξη της τάξης.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα του Μπρούκλιν διεκόπη προσωρινά ενώ εναερίτες επιχειρούσαν να τον κατεβάσουν από τον πύργο. Snapshot powered by AI

Τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την εχθές, Κυριακή 2/8, στη γέφυρα του Μπρούκλιν στο Μανχάταν, όταν ένας άνδρας σκαρφάλωσε στην κορυφή της και αφού έβγαλε τα ρούχα του, πήδηξε στον Ιστ Ρίβερ, από ύψος περίπου 72 μέτρων.

Ο 44χρονος άνδρας με καταγωγή από το Καζακστάν, διασώθηκε ως εκ θαύματος, αλλά αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες.

Όπως καταγράφηκε και σε βίντεο που τράβηξαν περαστικοί, ο άνδρας σκαρφάλωσε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν και τοποθέτησε σημαίες, μεταξύ των οποίων και της χώρας του.

Στη συνέχεια αφαίρεσε όλα του τα ρούχα και πήδηξε γυμνός στο ποτάμι. Οι αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία της γέφυρας, ενώ εναερίτες επιχείρησαν να ανέβουν πάνω στον πύργο, ώστε να τον κατεβάσουν. Διασωστικές δυνάμεις του Λιμενικού περίμεναν και στο ποτάμι, οπότε τον ανέσυραν άμεσα ζωντανό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως ο Γκαλιμζάν Αμπαιλντάγιεφ. Η αστυνομία του απέδωσε αρκετές κατηγορίες, μεταξύ άλλων τη δημιουργία γκράφιτι, δημόσια ασέλγεια, εγκληματική είσοδο και διατάραξη της τάξης.

Διαβάστε επίσης