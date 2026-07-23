ΗΠΑ: Εργάτης έμεινε εγκλωβισμένος για πέντε ώρες σε πινακίδα 45 μέτρα πάνω από το έδαφος

Η επιχείρηση διάσωσης κατέβασε με ασφάλεια τον άνδρα χωρίς να υποστεί τραυματισμούς

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Εργάτης έμεινε εγκλωβισμένος για πέντε ώρες σε πινακίδα 45 μέτρα πάνω από το έδαφος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας εργάτης εγκλωβίστηκε για πέντε ώρες σε πινακίδα 45 μέτρα πάνω από το έδαφος στο Ιλινόις λόγω βλάβης ανελκυστήρα.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την επιχείρηση διάσωσης με τις εναέριες σκάλες της λόγω του ύψους της πινακίδας.
  • Χρειάστηκε να μεταφερθεί ειδικός ανελκυστήρας για να κατέβει με ασφάλεια ο εργάτης.
  • Ο εργάτης δεν υπέστη τραυματισμούς και αρνήθηκε περαιτέρω ιατρική περίθαλψη μετά τη διάσωση.
  • Η επιχείρηση διάσωσης επιτεύχθηκε με συντονισμένη και αντισυμβατική προσέγγιση από την Ομάδα Τεχνικής Διάσωσης και τις τοπικές αρχές.
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Ένας εργάτης στο Ιλινόις των ΗΠΑ ξεκίνησε εργασίες επισκευής μίας πινακίδας βενζινάδικου 45 μέτρα πάνω από το έδαφος και βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε αυτήν για περίπου πέντε ώρες.

Ο εργάτης ανέβηκε στην πινακίδα με ανελκυστήρα για να ξεκινήσει τις τεχνικές εργασίες, στη συνέχεια όμως αυτός παρουσίασε δυσλειτουργία και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τον κατεβάσει. Για την επιχείρηση διάσωσης χρειάστηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς δεν υπήρχε καμία σκάλα τόσο ψηλή ώστε να μπορέσει να τον φτάσει, ενώ η πινακίδα δεν διέθετε τρόπο για να κατέβει μόνος του.

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Ο εργάτης χρειάστηκε να περιμένει περίπου πέντε ώρες μέσα στον διαθέσιμο χώρο της πινακίδας μέχρι να φτάσει ένας άλλος ανελκυστήρας που φτάνει τόσο ψηλά, όμως δεν φάνηκε να νιώθει αγχωμένος. Σε βίντεο από ελικόπτερο που τον παρακολουθούσε, φαίνεται να κάνει χειρονομίες στην κάμερα δείχνοντας ότι είναι καλά.

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Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη στο Γουίλμινγκτον, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Σικάγο. Μόλις διαπιστώθηκε η βλάβη στο μηχάνημα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής κατά τις 2 μ.μ. , η οποία έφτασε με ειδικό εξοπλισμό. Όμως, συνειδητοποίησαν ότι το ύψος και η δομή της πινακίδας δεν επέτρεπε να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Οι εναέριες σκάλες της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν έφταναν επίσης στο ύψος των περίπου 45 μέτρων που απαιτούνταν για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτόν, αναγκάζοντας τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές διάσωσης.

Μέλη της Ομάδας Τεχνικής Διάσωσης εντόπισαν έναν ψηλότερο ανελκυστήρα σε κοντινή περιοχή, τον οποίο συνόδευσε η αστυνομία της πολιτείας του Ιλινόις, προκειμένου να φτάσει σύντομα. Οι διασώστες έφεραν με επιτυχία τον εργάτη στο έδαφος μετά από περίπου πέντε ώρες που παρέμενε στην πινακίδα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος ωστόσο αρνήθηκε περεταίρω ιατρική περίθαλψη. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπέστη τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γουίλμινγκτον, Τοντ Φρίντλ, δήλωσε ότι η διάσωση απαιτούσε μια αντισυμβατική προσέγγιση λόγω των ασυνήθιστων συνθηκών, αλλά απέδωσε την επιτυχή έκβαση στη συντονισμένη αντίδραση. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση επέστρεψαν στα σπίτια τους με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

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