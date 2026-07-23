Τρόμος για τουρίστες στο Κάπρι: Η βάρκα τους κόντεψε να βυθιστεί στη Γαλάζια Σπηλιά - Βίντεο

Snapshot Ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών κινδύνευσε όταν η βάρκα προσέκρουσε σε βράχο άρχισε να γεμίζει νερό μέσα στη Γλάζια Σπηλιά στο Κάπρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την είσοδο στη σπηλιά και προκάλεσε πανικό λόγω της γρήγορης εισροής νερού και της δυσκολίας επικοινωνίας με τον βαρκάρη.

Μια δεύτερη βάρκα επενέβη και διέσωσε τους τουρίστες, ενώ η πρώτη βάρκα συνέχιζε να γεμίζει νερά.

Η travel creator που κατέγραψε το περιστατικό τόνισε πως η κατάσταση αντιμετωπίστηκε σωστά και επαίνεσε τη βοήθεια της ξεναγού.

Η Γαλάζια Σπηλιά παραμένει ένα όμορφο αλλά επικίνδυνο σημείο που απαιτεί προσοχή κατά την επίσκεψη. Snapshot powered by AI

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η περιπέτεια Αμερικών τουριστών στο Κάπρι, όταν κατά τη διάρκεια εκδρομής στη Γαλάζια Σπηλιά - ένα από τα πιο διάσημα σημεία του νησιού - η βάρκα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε βράχο και άρχισε να γεμίζει νερά, κινδυνεύοντας να βυθιστεί.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η travel creator Sherina Welch, η οποία βρισκόταν για διακοπές στο Κάπρι με τον σύζυγό της, προκειμένου να γιορτάσουν την 25η επέτειο του γάμου τους.

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Κατά την είσοδο στη σπηλιά, η βάρκα χτύπησε σε βράχο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να γεμίζει με νερό, προκαλώντας πανικό στους δύο τουρίστες. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον βαρκάρη, εξαιτίας του γλωσσικού φραγμού, αλλά και της αναστάτωσης που επικράτησε μεταξύ των οδηγών των άλλων σκαφών που βρίσκονταν μέσα στη σπηλιά.

Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση δεύτερης βάρκας, η οποία διέσωσε τους δύο τουρίστες, ενώ το πρώτο σκάφος συνέχιζε να γεμίζει νερά.

«Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια υπέροχη εμπειρία μετατράπηκε σε μια τρομακτική στιγμή», ανέφερε η travel creator.

«Η Γαλάζια Σπηλιά είναι ένα πανέμορφο μέρος για να επισκεφθεί κανείς, αλλά κρύβει και κινδύνους. Η έκτακτη κατάσταση αντιμετωπίστηκε σωστά και η ξεναγός μας ήταν φανταστική», πρόσθεσε.