Συγκλονιστικό βίντεο: Νταλίκα στην Αίγυπτο σώζει από ανατροπή φορτηγό που του έσκασε το λάστιχο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια στιγμή ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από την Αίγυπτο όταν ένας οδηγός νταλίκας «θυσίασε» το όχημα του προκειμένου να γλιτώσει από ανατροπή και σοβαρό τροχαίο ατύχημα ένα φορτηγό που το λάστιχό του έσκασε εν κινήσει.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο το φορτηγό κινείται σε αυτοκινητόδρομο και ξαφνικά σκάει το πίσω δεξιά λάστιχο του, με αποτέλεσμα να γέρνει προς τα δεξιά και να κινδυνεύει να ανατραπεί.

Ωστόσο η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού νταλίκας απέτρεψα τα χειρότερα. Ο οδηγός της νταλίκας αντιλαμβάνεται πως το φορτηγό αντιμετωπίζει βλάβη και άμεσα αλλάζει λωρίδα και με τον όγκο του οχήματός του στηρίζει το φορτηγό ώστε να μην ανατραπεί.

Δείτε το βίντεο: