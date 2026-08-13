Χαλκιδική: Προβλήματα στην υδροδότηση λόγω αύξησης του τουρισμού - Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα

Οι δήμοι ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην κατανάλωση του νερού

Ελένη Ευστρατίου

Χαλκιδική: Προβλήματα στην υδροδότηση λόγω αύξησης του τουρισμού - Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Χαλκιδική αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης το καλοκαίρι.
  • Στα Νέα Φλόγητα έχει απαγορευτεί η άρδευση από το δημοτικό δίκτυο μέχρι τις 25 Αυγούστου για την εξοικονόμηση νερού.
  • Στα Νέα Μουδανιά εφαρμόστηκαν διακοπές υδροδότησης νυχτερινές ώρες, μέτρο που μπορεί να επαναληφθεί.
  • Οι δήμοι καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μόνο σε απολύτως απαραίτητες ανάγκες και να αποφεύγουν τη σπατάλη.
  • Ο δήμος Νέας Προποντίδας ζήτησε από καταστήματα παραλίας να διακόψουν τη λειτουργία ντους για να εξοικονομηθεί νερό.
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Σοβαρό πρόβλημα με την επάρκεια του νερού αντιμετωπίζει η Χαλκιδική και το φετινό καλοκαίρι καθώς κορυφώνεται η τουριστική σεζόν, με τους δήμους να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση.

Παράλληλα, αρκετοί οικισμοί της περιοχής αντιμετωπίζουν θέματα με την ποιότητα του νερού, με αρκετές περιοχές να έχουν απαγορεύσει την κατανάλωση.

Συγκεκριμένα, στα Νέα Φλόγητα αποφασίστηκε η απαγόρευση κάθε είδους άρδευση από το δημοτικό δίκτυο μέχρι τις 25 Αυγούστου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του νερού και να συνεχιστεί ομαλά η υδροδότηση.

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Νέας Προποντίδας δήλωσε ρητά για τη συγκεκριμένη απαγόρευση, ζητώντας από κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με το μέτρο. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα δεν επαρκούν για να καλύψουν την ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση που παρατηρείται αυτή την περίοδο.

Μάλιστα, στην περίπτωση που κάποιος παραβιάσει το μέτρο, προβλέπεται πρόστιμο που ξεκινά από 500 ευρώ, ενώ η απαγόρευση ισχύει και για το πλύσιμο αυτοκινήτων αλλά και για το πότισμα κήπων και γκαζόν. Αυτή την περίοδο ο πληθυσμός στα Νέα Φλογητά φτάνει τις 15.000, γι’ αυτό ο δήμος αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα μέτρα, λόγω της υψηλής ζήτησης του νερού.

Διακοπή υδροδότησης

Στα Νέα Μουδανιά πραγματοποιήθηκε διακοπή στην υδροδότηση από τις 00:00 έως τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης 12 Αυγούστου, ως ένα αναγκαίο μέτρο που μπορεί να επαναληφθεί και τις επόμενες μέρες. Τον περασμένο Ιούλιο οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μόλα Καλύβα αντιμετώπιζαν διακοπή στην υδροδότηση κάθε βράδυ για περίπου δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Κασσάνδρας τα προβλήματα είναι εντονότερα σε υψηλότερα σημεία και κατοικημένες περιοχές εκτός σχεδίου, όπου εμφανίζεται χαμηλή πίεση και διακοπές για κάποιες ώρες.

Συστάσεις προς τους κατοίκους

Οι Δήμοι της Χαλκιδικής απευθύνουν έκκληση προς τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση του νερού και να το χρησιμοποιούν μόνο για τι απαραίτητες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους ζητούν:

  • Να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μόνο στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.
  • Να αποφεύγουν το πλύσιμο αυλών, πεζοδρομίων, αυτοκινήτων και άλλων εξωτερικών χώρων με χρήση νερού δικτύου.
  • Να μην αφήνουν βρύσες να τρέχουν χωρίς λόγο.
  • Να ελέγχουν άμεσα τυχόν διαρροές σε βρύσες, σωληνώσεις και εγκαταστάσεις.
  • Να αποφεύγουν κάθε άσκοπη χρήση και σπατάλη νερού.

«Η απαγόρευση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα νερού δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Περιορισμός στις ντουζιέρες της παραλίας

Την ίδια ώρα, ο δήμος Νέας Προποντίδας ζητά από τα καταστήματα της παραλίας Διονύσου να διακόψουν τη λειτουργία των ντους, προκειμένου να εξοικονομηθεί νερό για τις ανάγκες των σπιτιών και των καταλυμάτων.

Με αρκετές επιχειρήσεις να έχουν συμφωνήσει σε αυτό το μέτρο, η κοινότητα της Σάρτης απεύθυνε το ίδιο αίτημα προς τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ζητώντας «συνεργασία και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών».

Σημειώνεται ότι το 2025 κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας οι Δήμοι Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Νέας Προποντίδας

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