Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Τι μπορεί να φταίει όταν δεν ξεκινά με γεμάτη μπαταρία;

Του Γιάννη Σκουφή

Μπορεί η ένδειξη φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να βρίσκεται στο 100% και παρ' όλα αυτά, όταν ο οδηγός επιχειρήσει να ξεκινήσει, να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η αιτία μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τη μεγάλη μπαταρία υψηλής τάσης.

Ο συνήθης ύποπτος σε μια τέτοια περίπτωση είναι η βοηθητική μπαταρία των 12 Volt. Όπως και στα συμβατικά μοντέλα, τροφοδοτεί μια σειρά από βασικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, τα ρελέ και τα συστήματα τηλεματικής.

Κυρίως όμως, η μπαταρία των 12 Volt είναι απαραίτητη για την αρχική διαδικασία ενεργοποίησης του αυτοκινήτου. Πριν η μεγάλη μπαταρία κίνησης μπορέσει να τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης, πρέπει να ενεργοποιηθούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα συστήματα χαμηλής τάσης. Εάν η τάση της μικρής μπαταρίας έχει πέσει υπερβολικά, αυτή η διαδικασία μπορεί να μην ολοκληρωθεί.

Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες προειδοποιητικές ενδείξεις πριν από την πλήρη ακινητοποίηση. Καθυστέρηση στο ξεκλείδωμα, επανεκκινήσεις της κεντρικής οθόνης ή πολλαπλά και φαινομενικά άσχετα μηνύματα σφάλματος στον πίνακα οργάνων μπορεί να υποδεικνύουν χαμηλή τάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να μην απελευθερώνεται το ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Η ADAC, η πασίγνωστη γερμανική λέσχη, συνιστά έλεγχο της μπαταρίας των 12 Volt ανά δύο χρόνια, καθώς η ηλικία, οι μεταβολές της θερμοκρασίας και τα μεγάλα διαστήματα ακινησίας μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της.

Έτσι, ακόμη και στην εποχή των μεγάλων μπαταριών πολλών kWh, μια μικρή μπαταρία 12 Volt εξακολουθεί να μπορεί να αφήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ακινητοποιημένο.