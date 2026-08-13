Καιρός – Κολυδάς: Το ισχυρό επεισόδιο Etesian outbreak και η επιστημονική του εξήγηση

Ισχυρό επεισόδιο μελτεμιού βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής (13/08) ανάρτησης του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος εξηγεί τον όρο «πολωμένο μελτέμι» και τη σύνδεση με τον διεθνή επιστημονικό όρο Etesian outbreak.

Όπως επισημαίνει, η αναφορά σε «πολωμένο μελτέμι» δεν αφορά ένα διαφορετικό μετεωρολογικό φαινόμενο, αλλά μία ιδιαίτερα ενισχυμένη φάση της ετησίας κυκλοφορίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία, τέτοιες περίοδοι περιγράφονται ως Etesian outbreaks, δηλαδή επεισόδια κατά τα οποία οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ενισχύονται σημαντικά και μπορούν να διαρκέσουν από μερικές ημέρες έως και περισσότερο.

Η ένταση του φαινομένου συνδέεται με τη διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων: Οι υψηλές πιέσεις στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες πιέσεις προς την Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή της Ανατολίας ενισχύουν τη βόρεια ροή πάνω από το Αιγαίο. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία αποτελεί βασικό μηχανισμό των ισχυρών επεισοδίων μελτεμιού, όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς.

Ο όρος «πολωμένο» περιγράφει ακριβώς αυτόν τον έντονο βαρομετρικό και κυκλοφοριακό διπολισμό, σύμφωνα με την ανάλυση. Δεν πρόκειται, επομένως, για νέο είδος ανέμου, αλλά για έναν τρόπο περιγραφής μίας ιδιαίτερα δυναμικής και ενισχυμένης μορφής του γνώριμου καλοκαιρινού μελτεμιού.

Η επιστημονική βιβλιογραφία των Ευάγγελου Τυρλή και Γιος Λέλιφελντ έχει καταγράψει συστηματικά τα λεγόμενα Etesian outbreaks, επισημαίνοντας ότι είναι συχνότερα από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου και ότι συνδέονται με την ανάπτυξη ισχυρού αντικυκλωνικού πεδίου στα Βαλκάνια, το οποίο ενισχύει τους βόρειους ανέμους πάνω από το Αιγαίο.

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