Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων - «Βουλιάζουν» τα λιμάνια της Αττικής

Snapshot Η πληρότητα στα πλοία για τα νησιά της Αττικής φτάνει έως και 96% εν μέσω της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά προγραμματίζονται 24 αναχωρήσεις πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου.

Σημαντική είναι η κίνηση και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με 15 και 9 αναχωρήσεις αντίστοιχα.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια για να αποφύγουν την ταλαιπωρία λόγω αυξημένης κίνησης στους δρόμους και τις εισόδους των λιμανιών.

Η αυξημένη κίνηση οφείλεται στην ταυτόχρονη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Snapshot powered by AI

Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πρωινά δρομολόγια να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια

Στον Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν να αναχωρήσουν από νωρίς το πρωί για να φτάσουν στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πλοίου «Δήλος», το οποίο αναχωρεί στις 07:25 με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πληρότητά του αγγίζει το 96%.

Στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών βρίσκονται η Τήνος και η Πάρος, καθώς ο φετινός Δεκαπενταύγουστος συμπίπτει με τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου.

24 πλοία σήμερα από τον Πειραιά

Μόνο σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 αναχωρήσεις πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν 22 δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 33 αναχωρήσεις ταχύπλοων και ιπτάμενων δελφινιών.

Η εικόνα στα λιμάνια είναι ενδεικτική του μεγάλου κύματος φυγής από την πρωτεύουσα για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Αυξημένη η κίνηση και σε Ραφήνα και Λαύριο

Μεγάλη είναι η κινητικότητα και στα άλλα δύο λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 9 αναχωρήσεις.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να φύγουν από την Αττική καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως την άφιξή τους στα λιμάνια, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες.

Σύσταση για έγκαιρη προσέλευση

Οι διαδοχικές αναχωρήσεις μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα αναμένεται να δημιουργήσουν αυξημένη κίνηση όχι μόνο στις εισόδους των λιμανιών αλλά και στους γύρω δρόμους.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα, ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία και την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Άλλοι ταξιδιώτες αναχωρούν για τις κύριες καλοκαιρινές διακοπές τους και άλλοι για μια σύντομη απόδραση, ακόμη και για λίγες ημέρες. Κοινός παρονομαστής, πάντως, είναι η μεγάλη κίνηση που καταγράφεται σε ολόκληρη την Αττική ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

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