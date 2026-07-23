Αυστραλία: Παραλίγο ατύχημα για τον Αλμπανέζι λίγο πριν την ομιλία του -Το απρόοπτο που έγινε viral

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, έχασε προσωρινά την ισορροπία του όταν η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του εθνικού συνεδρίου των Εργατικών στην Αδελαΐδα.

Παρά το περιστατικό, ο Αλμπανέζι αντέδρασε ψύχραιμα, κράτησε και τις δύο χειρολαβές και συνέχισε χωρίς τραυματισμό.

Το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και καθορίζει την πολιτική πλατφόρμα του κόμματος για την επόμενη τριετία.

Μετά τις κεντρικές ομιλίες, τα μέλη του κόμματος θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες, χωρίς τη συμμετοχή του Αλμπανέζι για να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, έχασε στιγμιαία την ισορροπία του όταν η κυλιόμενη σκάλα στην οποία επέβαινε σταμάτησε ξαφνικά, κατά τη διάρκεια του 50ού Εθνικού Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος (ALP) στην Αδελαΐδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την ομιλία του στο συνέδριο. Ο Αλμπανέζι κατέβαινε την κυλιόμενη σκάλα όταν αυτή ακινητοποιήθηκε απότομα.

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Κρατώντας ήδη τη δεξιά χειρολαβή, αναγκάστηκε να πιαστεί αμέσως και από την αριστερή για να διατηρήσει την ισορροπία του. Για μια στιγμή φάνηκε πως θα πέσει, ωστόσο ανέκτησε γρήγορα την ισορροπία του και συνέχισε την κάθοδό του χωρίς να τραυματιστεί.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία, αποφεύγοντας να επαναληφθεί μια αντίστοιχη άβολη στιγμή όπως πέρυσι, όταν είχε πέσει από εξέδρα κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης.

Την Πέμπτη, ο Αλμπανέζι εκφώνησε την κεντρική ομιλία του στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και καθορίζει την πολιτική πλατφόρμα του Εργατικού Κόμματος.

Μετά τις κεντρικές ομιλίες, βουλευτές, συνδικαλιστές και μέλη του κόμματος θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες για την επόμενη τριετία.

Ο Άντονι Αλμπανέζι δεν αναμένεται να συμμετάσχει στις συζητήσεις, προκειμένου να δοθεί στα μέλη του κόμματος μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράσουν τις απόψεις τους για την πολιτική ατζέντα.

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