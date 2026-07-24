ΗΠΑ: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα κυκλοφορίας, εξαίροντας την πράξη του νεαρού

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

ΗΠΑ: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας νεαρός μεταμφιεσμένος σε Spider-Man βοήθησε έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο να περάσει ασφαλώς μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Αρκάνσας.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου, όταν ο Κρίστοφορ Χέλενταλ πήγαινε στη δουλειά του σε πάρκο ψυχαγωγίας.
  • Το Αστυνομικό Τμήμα του Τζόουνσμπορο δημοσιοποίησε το βίντεο και ευχαρίστησε δημόσια τον νεαρό για τη βοήθειά του.
  • Ο Χέλενταλ ανέφερε ότι η αγάπη του για τον Spider-Man τον εμπνέει να βοηθά και να εκπροσωπεί τα ιδανικά του χαρακτήρα.
Snapshot powered by AI

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκινητικό βίντεο από το Αρκάνσας των ΗΠΑ, στο οποίο ένας νεαρός, μεταμφιεσμένος σε Spider-Man, καταγράφεται από κάμερα κυκλοφορίας να σπεύδει σε βοήθεια ενός άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουλίου, όταν ο Κρίστοφορ Χέλενταλ, καθ’ οδόν προς την εργασία του σε πάρκο ψυχαγωγίας όπου υποδύεται τον δημοφιλή χαρακτήρα κόμικ, παρατήρησε έναν συνάνθρωπό του να προσπαθεί να διασχίσει μια πολυσύχναστη διασταύρωση. Xωρίς να το σκεφτεί ούτε στιγμή, ο νεαρός βγήκε από το κόκκινο όχημά του και έτρεξε δίπλα στον άνδρα για να τον βοηθήσει να περάσει με ασφάλεια απέναντι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τζόουνσμπορο δημοσιοποίησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του στον νεαρό: «Σε ευχαριστούμε που βοήθησες αυτόν τον κύριο να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Είτε το φανάρι είναι κόκκινο είτε πράσινο, υπάρχει πάντα χρόνος για να κάνουμε το σωστό!» ανέφεραν οι αρχές σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Μιλώντας στο ABC News, ο Χέλενταλ αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον χαρακτήρα της Marvel και δανείστηκε μια διάσημη ατάκα από τις ταινίες: «Ο καθένας μπορεί να φορέσει τη μάσκα. Η θεία Μέι έλεγε πάντα ότι "υπάρχει ένας ήρωας μέσα σε όλους μας". Πάντα λάτρευα τον Spider-Man. Προσπαθεί να ισορροπήσει τα πάντα στη ζωή του και παρά τις δυσκολίες παραμένει δυνατός. Αυτό με εμπνέει να γίνομαι κι εγώ σαν τον Πίτερ Πάρκερ, να εκπροσωπώ όσα συμβολίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

*Με πληροφορίες από ABC

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 13χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κεραυνός χτύπησε πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευσή του

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στον Κόλπο του Ομάν: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου - Αναφορές για νεκρούς

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 32χρονο που έσπαγε και έκλεβε αυτοκίνητα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Μιλάμε στο Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για μια συμφωνία»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο μικρός πίθηκος της Ιαπωνίας που λάτρεψε το διαδίκτυο γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια

23:11LIFESTYLE

Η απίστευτη δοκιμασία του John Leguizamo για τον ρόλο του στην «Οδύσσεια»: «Δεν έβλεπα για 14 ώρες»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το Ίλιον απέκτησε... σιντριβάνι μετά τη σφοδρή βροχόπτωση

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα Τραμπ κατά της ΕΕ για τα πρόστιμα σε αμερικανικούς κολοσσούς: «Δεν είμαστε ο κουμπαράς σας»

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εργατικό δυστύχημα στο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα - Νεκρός 54χρονος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε Ισπανία και Γαλλία

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν διάσκεψη για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα

22:39LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα γνώρισε τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο - Ο θερμός χαιρετισμός - Βίντεο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του Αιγύπτιου μετά το φονικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04LIFESTYLE

Ξεσπά ξανά ο Τάκης Σαγιώρ: «Βουλώστε το εσείς οι καλοθελητές - Η κόρη της ήταν καθημερινά δίπλα στη Μαίρη Λίντα»

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Δεν τελειώσαμε με την κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Καλλιάνου

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η Ελλάδα έστειλε αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία και όχι στη Γαλλία για τις δασικές πυρκαγιές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το Ίλιον απέκτησε... σιντριβάνι μετά τη σφοδρή βροχόπτωση

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή στη Μεσόγειο: Μετά τον λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο - Σοβαρά τραύματα σε τουρίστες από δάγκωμα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέσσερις άνδρες κουβαλούν στις πλάτες τους υπέρβαρο τουρίστα ανεβάζοντάς τον στο Όρος Γκιρνάρ

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεξίωση στο Προεδρικό - Τασούλας: Σοβαρή πιθανότητα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν το Ιράν με μαχητικά σε σπάνια κίνηση αντιποίνων

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του Αιγύπτιου μετά το φονικό

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ