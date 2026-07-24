ΗΠΑ: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral

Snapshot Ένας νεαρός μεταμφιεσμένος σε Spider-Man βοήθησε έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο να περάσει ασφαλώς μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Αρκάνσας.

Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου, όταν ο Κρίστοφορ Χέλενταλ πήγαινε στη δουλειά του σε πάρκο ψυχαγωγίας.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τζόουνσμπορο δημοσιοποίησε το βίντεο και ευχαρίστησε δημόσια τον νεαρό για τη βοήθειά του.

Ο Χέλενταλ ανέφερε ότι η αγάπη του για τον Spider-Man τον εμπνέει να βοηθά και να εκπροσωπεί τα ιδανικά του χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκινητικό βίντεο από το Αρκάνσας των ΗΠΑ, στο οποίο ένας νεαρός, μεταμφιεσμένος σε Spider-Man, καταγράφεται από κάμερα κυκλοφορίας να σπεύδει σε βοήθεια ενός άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουλίου, όταν ο Κρίστοφορ Χέλενταλ, καθ’ οδόν προς την εργασία του σε πάρκο ψυχαγωγίας όπου υποδύεται τον δημοφιλή χαρακτήρα κόμικ, παρατήρησε έναν συνάνθρωπό του να προσπαθεί να διασχίσει μια πολυσύχναστη διασταύρωση. Xωρίς να το σκεφτεί ούτε στιγμή, ο νεαρός βγήκε από το κόκκινο όχημά του και έτρεξε δίπλα στον άνδρα για να τον βοηθήσει να περάσει με ασφάλεια απέναντι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τζόουνσμπορο δημοσιοποίησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του στον νεαρό: «Σε ευχαριστούμε που βοήθησες αυτόν τον κύριο να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Είτε το φανάρι είναι κόκκινο είτε πράσινο, υπάρχει πάντα χρόνος για να κάνουμε το σωστό!» ανέφεραν οι αρχές σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Μιλώντας στο ABC News, ο Χέλενταλ αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον χαρακτήρα της Marvel και δανείστηκε μια διάσημη ατάκα από τις ταινίες: «Ο καθένας μπορεί να φορέσει τη μάσκα. Η θεία Μέι έλεγε πάντα ότι "υπάρχει ένας ήρωας μέσα σε όλους μας". Πάντα λάτρευα τον Spider-Man. Προσπαθεί να ισορροπήσει τα πάντα στη ζωή του και παρά τις δυσκολίες παραμένει δυνατός. Αυτό με εμπνέει να γίνομαι κι εγώ σαν τον Πίτερ Πάρκερ, να εκπροσωπώ όσα συμβολίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

*Με πληροφορίες από ABC